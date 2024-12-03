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工業意外｜上月最少5宗致命工業意外　工會倡檢討職安健安全管理制度

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

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建造業總工會促請政府盡快檢討安全管理制度，並徹查意外成因。（資料圖片）

本港上月接連發生5宗致命工業意外，工聯職安健協會與香港建造業總工會今（3日）召開記者會，促請政府盡快檢討安全管理制度，並徹查意外成因，改善職安健環境，保障工人生命安全。

工聯職安健協會副主席及香港建造業總工會理事長周思傑認為，近日工業意外頻生，其中以建造業佔大多數，很多時涉及地盤施工管理問題，指管理層在評估工程的風險，以及聘請地盤管工監工等，都是發生意外的關鍵因素。

工聯職安健協會副主席葉偉明表示，現時建造業安全事故已達系統性的風險問題，他建議發展局應審查承建商過往安全紀錄，包括董事及管理人員是否均具備安全管理資格，以及過往在工程項目中有否違規紀錄等，以評估應否發牌及由某承建商負責工程。

工聯職安健協會顧問及立法會議員郭偉强指，牽涉工業意外的法庭案件，罰則原意是加強由上而下的管理制度，但其阻嚇力不足，判案的結果未能反映實際的嚴重性。他建議，參考英國建築（設計及管理）規例，在制定制度時應釐清工程中各方責任，在工程中除施工人員外，發展商、承建商、設計人員、管理人員、工作人員等都需作記錄，並要列明預計風險情況，以便日後追溯責任。

總工會促請勞工處盡快調查各事故原因，向大眾公開詳細調查報告，又建議政府加強職安健培訓及教育，提高工人的職安健意識，建議將職業安全教育納入中學課程，加強市民安全意識，同時加強規範地盤入職訓練及每日安全簡報提醒。

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