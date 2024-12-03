田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好

▲ 田蕊妮驚患肺腺癌

【肺腺癌／田蕊妮／杜汶澤】47歲田蕊妮今日（3日）驚爆自己早前體檢發現肺部有陰影，再三檢查後發現非常初期的肺腺癌。

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肺腺癌｜田蕊妮驚爆患肺腺癌 感激杜汶澤照顧

47歲田蕊妮今日（3日）在社交平台發文，公開自己早前早前做身體檢查，發現肺部陰影，繼而確診罹患非常初期的肺腺癌。幸好及早發現病灶，阿田表示治療只需要將結節動手術切除就可以。老公杜汶澤得悉消息後非常緊張，四處為愛妻尋找好醫生，亦諮詢香港醫生的意見。阿田對於老公無微不至的照顧表示感激，最終安排她到台灣長庚醫院做手術：

從見醫生到安排入院做手術，杜先生都詢問得很清楚詳細，由我應該做那一種手術對我最好，到手術中和手術後的情況。

▲ 田蕊妮驚爆患肺腺癌，幸好早發現已做手術切除。（Facebook圖片）

▲ 田蕊妮驚爆患肺腺癌，幸好早發現已做手術切除，感激杜汶澤一直陪伴在側。（Facebook圖片）

阿田憶述自己是「第一次開刀做手術」，但在治療的過程中非常淡定，笑言老公杜汶澤比她還要緊張，甚至她進入手術室前，醫生亦詫異她「心跳只有66」，

當下我真的很想讓她去測量一下杜先生的心跳。

阿田指手術非常成功，術後接著進行肺活量復健治療，希望「把肺部慢慢回復正常」。她形容術後感覺，即使打了止痛針，「每呼吸一下都是會痛的」，但大讚當地醫護人員非常細心，復健過程中非常正面鼓勵她。阿田亦不忘感謝老公全程無微不至的悉心照顧：

最後當然要感謝杜先生，整個過程的安排和照顧，真的要跟你講一句「有你真好」。

肺腺癌｜杜汶澤替太太報平安：100%沒有癌細胞

杜汶澤亦發文回應，慶幸太太田蕊妮及早有做身體檢查發現病灶，在發現有肺腺癌時屬於第0期，盡快就醫和治療。他亦替太太報平安，指現時肺部已經「100%沒有癌細胞，大家可以放心！」

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肺腺癌｜「肺腺癌」又名「無聲殺手」

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，本港臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖曾接受TOPick訪問時指出，肺腺癌屬非小細胞肺癌之一，據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。

陳亮祖指出，肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕，他曾接觸有患者僅30歲便確診；他直言，肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關。

經常待在辦公室，空氣不流通，空調內的「氡氣」會釋放幅射，市民吸入太多，會有可能引起肺部細胞變異造成癌症。

陳亮祖表示，肺腺癌早期徵狀並不明顯，確診時大多已達末期，並擴散至身體其他地方。患者的徵狀，亦已超越持續咳嗽和氣喘等一般肺癌的情況：

患者會感到骨痛或頭痛，四肢乏力，但其實當時癌細胞已由肺部擴散至肝﹑骨或淋巴。

肺腺癌｜肺腺癌與肺癌有何分別？

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