田蕊妮患癌丨47歲田蕊妮自揭患肺腺癌　阿田感謝杜汶澤悉心照顧：不用擔心我

▲ 47歲田蕊妮自揭患肺腺癌。

【田蕊妮 / 肺腺癌 / 杜汶澤】田蕊妮自揭患肺腺癌！現年47歲的田蕊妮在今日（12月3日）在個人社交平台以「第一次開刀做手術」為題，自揭患肺腺癌，不幸中大幸是及早發現，屬非常初期肺腺癌，只要做手術把它切除就可。她寫道：

之前做身體檢查時驗出肺部有陰影，再三確認下是非常初期的肺腺癌，做手術把它切除就可以了，杜先生知道這個消息後非常緊張，除了上網查資料，見了好幾個醫生，還諮詢了香港醫生的意見，他推薦了長庚醫院的趙盈凱醫生，從看診到安排入院做手術，杜先生都詢問得很清楚詳細，由我應該做那一種手術對我最好，到手術中和手術後的情況，醫生和醫護都很有耐性非常清楚地解答他的問題。

他每次問完問題後都會問我：「還有什麼問題嗎？」

我每次都是說：「無」

直到我入手術室之前，麻醉醫師問我：「你真的是第一次開刀做手術嗎？」

我：「是啊」

她說：「你真的一點都不緊張耶，心跳只有66」

當下我真的很想讓她去測量一下杜先生的心跳

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田蕊妮患癌丨發文報平安

之後，現居台灣的田蕊妮稱讚當地醫療服務，以及報平安叫大家不用擔心，表示：

話說回來，台灣醫療真的很好，可能是有健保的關係就算做一些自費的手術也很化算，而且最重要的是人，他們每一位醫護人員都相當細心，由於做完肺部手術後就算打了止痛針，每呼吸一下都是會痛的，而且要做一些復健把肺部慢慢回復正常，他們不單止會把過程解釋得很詳細，而且當你跟著做時都會一直關心和鼓勵你，每次都會很正面的對你說你做得很好， 真的很感謝趙醫生和長庚醫院的醫顧人員，你們都好棒喔。

最後當然要感謝杜先生，整個過程的安排和照顧，真的要跟你講一句「有你真好」🫶🏻 最後，手術非常成功，病人亦相當精𩆜（靈），大家都不用擔心我喔

▲ 愛妻號杜汶澤一直悉心照顧太太。

田蕊妮患癌丨杜汶澤感謝醫護人員

而田蕊妮丈夫杜汶澤隨後亦在個人社交台發文，感謝醫護人員，稱：

感謝林口長庚醫院所有醫師和護理人員，更感恩現代醫學倡明，過往這種手術需要切掉25% 甚至50%的肺部，現在只切了5-8% 幸好我們在台灣每年都會去永越健康管理中心做健康檢查，才能及早求醫。 發現杜太太有肺腺癌時，醫師說如果癌病分1-4期，他屬於0期，所以不用擔心。 現在肺部已經100% 沒有癌細胞，不會再復發，大家可以放心！ 感謝你們的問候，祝大家身體健康！ （記得多做健康檢查）

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