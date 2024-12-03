  • 23°C
香港時間：2024123日 (二) 17:29

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

田蕊妮患癌丨47歲田蕊妮自揭患肺腺癌　阿田感謝杜汶澤悉心照顧：不用擔心我

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

47歲田蕊妮自揭患肺腺癌。

【田蕊妮 / 肺腺癌 / 杜汶澤】田蕊妮自揭患肺腺癌！現年47歲的田蕊妮在今日（12月3日）在個人社交平台以「第一次開刀做手術」為題，自揭患肺腺癌，不幸中大幸是及早發現，屬非常初期肺腺癌，只要做手術把它切除就可。她寫道：

之前做身體檢查時驗出肺部有陰影，再三確認下是非常初期的肺腺癌，做手術把它切除就可以了，杜先生知道這個消息後非常緊張，除了上網查資料，見了好幾個醫生，還諮詢了香港醫生的意見，他推薦了長庚醫院的趙盈凱醫生，從看診到安排入院做手術，杜先生都詢問得很清楚詳細，由我應該做那一種手術對我最好，到手術中和手術後的情況，醫生和醫護都很有耐性非常清楚地解答他的問題。
他每次問完問題後都會問我：「還有什麼問題嗎？」
我每次都是說：「無」
直到我入手術室之前，麻醉醫師問我：「你真的是第一次開刀做手術嗎？」
我：「是啊」
她說：「你真的一點都不緊張耶，心跳只有66」
當下我真的很想讓她去測量一下杜先生的心跳  

點擊圖片放大
+6
+5

田蕊妮患癌丨發文報平安

之後，現居台灣的田蕊妮稱讚當地醫療服務，以及報平安叫大家不用擔心，表示：

話說回來，台灣醫療真的很好，可能是有健保的關係就算做一些自費的手術也很化算，而且最重要的是人，他們每一位醫護人員都相當細心，由於做完肺部手術後就算打了止痛針，每呼吸一下都是會痛的，而且要做一些復健把肺部慢慢回復正常，他們不單止會把過程解釋得很詳細，而且當你跟著做時都會一直關心和鼓勵你，每次都會很正面的對你說你做得很好， 真的很感謝趙醫生和長庚醫院的醫顧人員，你們都好棒喔。
最後當然要感謝杜先生，整個過程的安排和照顧，真的要跟你講一句「有你真好」🫶🏻 

最後，手術非常成功，病人亦相當精𩆜（靈），大家都不用擔心我喔

愛妻號杜汶澤一直悉心照顧太太。

田蕊妮患癌丨杜汶澤感謝醫護人員

而田蕊妮丈夫杜汶澤隨後亦在個人社交台發文，感謝醫護人員，稱：

感謝林口長庚醫院所有醫師和護理人員，更感恩現代醫學倡明，過往這種手術需要切掉25% 甚至50%的肺部，現在只切了5-8%

幸好我們在台灣每年都會去永越健康管理中心做健康檢查，才能及早求醫。

發現杜太太有肺腺癌時，醫師說如果癌病分1-4期，他屬於0期，所以不用擔心。

現在肺部已經100% 沒有癌細胞，不會再復發，大家可以放心！

感謝你們的問候，祝大家身體健康！

（記得多做健康檢查）

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化

 

田蕊妮 杜汶澤 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 癌症

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

癌症食療｜女子患淋巴癌不斷復發　醫揭每日喝1飲品惹禍　改飲1款湯腫瘤全消失【附罹癌9大飲食禁忌】
癌症食療｜女子患淋巴癌不斷復發　醫揭每日喝1飲品惹禍　改飲1款湯腫瘤全消失【附罹癌9大飲食禁忌】
急症室最長等候時間（12月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月03日 時間12:05）
心臟健康｜職安真漢子吳浩康化身護心真漢子　接受不同挑戰宣揚心臟健康資訊
心臟健康｜職安真漢子吳浩康化身護心真漢子　接受不同挑戰宣揚心臟健康資訊
遺產繼承丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭　遺囑因1點被判無效
遺產繼承丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭　遺囑因1點被判無效
朴敏宰逝世丨韓星朴敏宰中國內地旅遊期間猝逝　心臟驟停終年32歲
朴敏宰逝世丨韓星朴敏宰中國內地旅遊期間猝逝　心臟驟停終年32歲