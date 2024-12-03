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行政立法｜梁君彥：立法會不會是改革的旁觀者和評論者　

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

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立法會議員今與特首李家超、行會成員及政府官員午宴。（梁君彥fb圖片）

立法會議員今與特首李家超、行會成員及政府官員午宴。立法會主席梁君彥指，立法會不會是改革的旁觀者、評論者，而是參與者和推動者，將全力支持落實施政報告所提出的改革理念和藍圖。

點擊圖片放大

議員上月23日陸續搬遷到新辦公室，梁君彥稱，今次搬遷較原先估計提早了幾個月，是政府跨部門團隊，與行管會和秘書處緊密協作的成果，是行政立法良性互動的成功例子。又稱大樓擴建工程正好顯示大家只要有決心，眾志成城一條心，政府工程是可以提早完成。

放寬官員出入立法會權限

梁君彥續指，立法會擴建後，將放寬樓層之間出入權限，除了議員和支援，官員憑出入許可證，可自由穿梭不同的議員樓層，歡迎官員和議員多聯繫、多交流，為市民及香港做更多事。

另外，李家超今日出席行會前見傳媒時表示，下周四會到立法會出席行政長官互動答問會，主題為「教育、科技、人才一體化發展」及「拓展國際網絡、發掘新增長點」。

下周四答問會關注如何拓新市場

李家超表示，第一個交流的問題是政府應如何透過「教育、科技和人才委員會」制定政策，統籌實施教育、科技、人才一體化發展，增強香港競爭力，實施創新驅動發展？如何完善高校科技創新體制機制，加強拔尖創新人才培養。

第二個主題，特首則關注，特區政府可如何進一步開拓新市場，發掘新增長點，擴大「朋友圈」，推進區域經濟合作和互聯互通，為香港創造新機遇？香港的愛國愛港正儀可如何貢獻力量，加大民間交往？

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責任編輯：戴朗希

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