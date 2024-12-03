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害人不淺｜武當中醫館「藥王谷」號稱秘方治癌　開診1個月至少15人身亡

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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武當中醫館「藥王谷」號稱秘方治癌，開診1個月至少15人身亡。

【抗癌／中醫館／藥王谷／武當山】內地知名抗癌中醫館被踢爆造假，多名病人家屬向當地相關部門舉報，稱親人求醫服用秘方藥後病情惡化離世。當局經調查發現，中醫館宣傳、藥物及醫館人員涉及多樣違規，其中聲稱「抗癌治癒率達8成」，事實上該中醫館開店一個月期間，求診392名病人中，已有15人去世，20人病情加重。

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據《新京報》報道，武當山「藥王谷中醫館」聲稱館內顧問「民間抗癌大師侯元祥」有絕門醫術秘方，可令癌症患者腫瘤消失。醫館創辦人於宣傳短片中聲稱有3,000多名患者經侯元祥治療後腫瘤消失，而登記有名有姓的患者治愈率已超過80%。

害人不淺｜患者遠赴醫館求醫 服藥後病情惡化亡

癌病患者王曉波家屬透露指，今年她們4月於網上見到該藥館資訊後，一家人由青島遠赴當地求醫，當時王曉波身體及精神狀況良好。中醫館表示，接受治療前需要先簽定承諾書，之後必須進行7日針灸治療，才可選擇醫生問診、開秘方治療。

王曉波一家花費人民幣35,520元（約37,970港元） 接受針灸及問診治療，惟對方僅問了他患上甚麼癌症，之後診脈不到5分鐘便要求他到另一間房，領取「抗癌大師」侯元祥秘方藥；又指藥物供不應求，只可現場取走半個月劑量，其他需要則以郵寄方式送達。

王曉波遵從醫囑服藥後，出現嚴重腹瀉，醫師卻表示是正常排毒現象，最終服藥半月後他體重暴跌、到院檢查揭出現肝腹水，住院治療約一個月便離世。除此之外，另有多名癌症病人亦有相近經歷，同樣在服用秘藥後，出現不同程度的不適，最後因併發症、病情惡化、癌症擴散等情況而不幸離世。

害人不淺｜「抗癌專家」全部名銜造假 秘方含「有毒」中藥

多名受害人家屬隨後向相關部門反映，當局經了解後，發現「民間抗癌大師侯元祥」並不在醫館內坐診，而侯元祥本人所謂教授名銜、醫師資格等全部造假，聲稱治癌秘方的藥物亦未有經過檢測及臨床實驗，鑒定後被認定為假藥，經過多次判決及上訴後，最終法院指控侯元祥妨害藥品管理罪，案情目前仍有待宣判；醫館內一切醫療活動未有依照規定進行登記及病歷紀錄、相關人員未有取得專業證書便進行針灸及配藥等工作，已被勒令停業、作出違規賠償，目前亦已對受害者作出退款及賠償，但尚未有任何涉案人員被拘捕。

內媒報道指，當局檢查後，證實秘方中部份中藥成分，於國家藥典被標注為有毒，需要在醫生指導下使用，有專家指出，該秘方用藥劑量極重，加上其中一味名為附子的藥材多數用於外用，擅自加工食用會導致心慌、心悸、心律不正等，嚴重甚至導致心肌麻痹死亡。

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害人不淺｜多吃菇類１０大好處

李思賢曾推薦，多吃菇類能夠有助防癌，含豐富纖維，更含有不容易攝取的礦物質硒以及許多維他命，可能是最接近藥物的食物之一。他列出多吃菇類１０大好處，並建議以大火和短時間烹調最為合適，能夠保留當中營養素和菇類的口感：

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防癌飲食｜營養師推薦15種超級食物

怎樣吃才能夠防癌？營養師Dr. Federica Amati在英國節目《This Morning》中進行分享15種適合40至60歲以上人士的「超級食物」，以預防高血壓、心臟病、癌症和認知障礙症等「無聲殺手」：

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資料來源：新京報

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