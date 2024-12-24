害人不淺｜武當中醫館「藥王谷」號稱秘方治癌　開診1個月至少30人身亡

【抗癌／中醫館／藥王谷／武當山】內地知名抗癌中醫館早前被踢爆造假，多名病人家屬向當地相關部門舉報，稱親人求醫服用秘方藥後病情惡化離世。事發至今，醫館已導致30人死亡、20人病人惡化，創辦人近日發布影片拒認害死人，稱醫館並無問題，只是宣傳和風險告知不到位：「導致病患對癌症治癒率過於樂觀。」

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據《新京報》早前報道指，武當山「藥王谷中醫館」聲稱館內顧問「民間抗癌大師侯元祥」有絕門醫術秘方，可令癌症患者腫瘤消失，醫館創辦人於宣傳短片中聲稱有3,000多名患者經侯元祥治療後腫瘤消失，而登記有名有姓的患者治愈率已超過80%，當局經調查發現，中醫館宣傳、藥物及醫館人員涉及多樣違規，開店一個月期間求診392名病人中，已有15人去世，20人病情加重。

《封面新聞》日前揭露最新調查，稱「藥王谷」事件發酵至今已達30人死亡、20餘人病情惡化，更多受害患者出面發聲，連一名曾出面報喜、作為「成功病例」的病人亦宣告病危。醫館發起人吳鵬飛事後連續發布多條影片，拒認醫館有問題，認為只是「宣傳和風險告知不到位」，令患者對癌症治癒率過於樂觀：

願賭服輸聽起來不好聽，但現實就是這回事。癌症比較特殊，沒有誰敢說百分之百治癒。

「藥王谷」事件最新進展｜化療後用藥曾恢復70% 「成功病例」如今陷病危

作為藥館首個「報喜」患者董永壽，其妻子張海英日前透露指，丈夫病情已擴散，目前已無法治療、陷入病危，現已等待最後時刻。

她透露指，67歲董永壽今年3月中旬意外查出胃癌，化療過一次、身體無明顯痛苦症狀。他曾是吳鵬飛粉絲，因此見「神醫」侯元祥受質疑時憤憤不平，堅持要去武當山接受治療，為他們平反。

董永壽前往武當山後，還曾經登山遊覽、可見身體狀況良好。夫妻兩人於當地租住小旅館，開始接受梅花灸醫生王琴治療並服用秘方藥，不料用藥第3日便出現暈厥，醫館表示是「正常現象」，但當時每日身體狀態不錯，更可以每天打拳鍛煉，因此當是認為是秘方藥作用，成為活生生的療效證明，被藥王谷的醫生、病人傳頌。

惟服藥2個月後，董永壽出現全身疼痛和嘔吐，雖然醫館表示是正常現象，但他們到院檢查後發現腫瘤已經長大、擴散，食道亦堵塞了，如今已無法進行手術，在床上等待最後時刻。

「藥王谷」事件最新進展｜服藥最快10日出現嚴重反應

內媒記者訪問約18名死者家屬，發現普遍患者服藥10日至兩個月左右，皆出現過嚴重反應，其中4人於10天至30天內死亡、13人於1至5個月間死亡、1人於6個多月時死亡。

報道指，吳鵬飛於過去宣傳中曾多次稱：「侯元祥治癒率有90%，一般兩三個月就好」，惟今年5月底，吳鵬飛又曾發布視頻強調醫館總體沒問題，只是宣傳和風險告知不到位，表示：「沒有人可以百分百治好癌症，患者不能只有良好預期，而沒有不好的打算，患者簽訂知情承諾書後要遵守」，又強調人要打消「去藥王谷人人都能治癒」的想法，之後更拒認藥王谷秘方來自侯元祥，稱侯元祥與中醫館無實質合作，中醫館的治療後果與侯元祥無關。

「藥王谷」事件最新進展｜有死者求醫揭中毒

多名受害家屬指出，有患者生前曾出現嘔吐、疲倦、昏睡等狀況，其中一名患者檢查後證實出現中毒跡象；另一位患者死亡醫學證明書上，亦標註有「中毒性休克，乳房惡性多發性轉移」等字樣。

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害人不淺｜患者遠赴醫館求醫 服藥後病情惡化亡

隨著事件發酵，「藥王谷」事件中受害人數急速增長。較早前一批癌病患者王曉波家屬曾透露指，今年她們4月於網上見到該藥館資訊後，一家人由青島遠赴當地求醫，當時王曉波身體及精神狀況良好。中醫館表示，接受治療前需要先簽定承諾書，之後必須進行7日針灸治療，才可選擇醫生問診、開秘方治療。

王曉波一家花費人民幣35,520元（約37,970港元） 接受針灸及問診治療，惟對方僅問了他患上甚麼癌症，之後診脈不到5分鐘便要求他到另一間房，領取「抗癌大師」侯元祥秘方藥；又指藥物供不應求，只可現場取走半個月劑量，其他需要則以郵寄方式送達。

王曉波遵從醫囑服藥後，出現嚴重腹瀉，醫師卻表示是正常排毒現象，最終服藥半月後他體重暴跌、到院檢查揭出現肝腹水，住院治療約一個月便離世。除此之外，另有多名癌症病人亦有相近經歷，同樣在服用秘藥後，出現不同程度的不適，最後因併發症、病情惡化、癌症擴散等情況而不幸離世。

害人不淺｜「抗癌專家」全部名銜造假 秘方含「有毒」中藥

當時多名受害人家屬隨後向相關部門反映，當局經了解後，發現「民間抗癌大師侯元祥」並不在醫館內坐診，而侯元祥本人所謂教授名銜、醫師資格等全部造假，聲稱治癌秘方的藥物亦未有經過檢測及臨床實驗，鑒定後被認定為假藥，經過多次判決及上訴後，最終法院指控侯元祥妨害藥品管理罪，案情目前仍有待宣判；醫館內一切醫療活動未有依照規定進行登記及病歷紀錄、相關人員未有取得專業證書便進行針灸及配藥等工作，已被勒令停業、作出違規賠償，目前亦已對受害者作出退款及賠償，但尚未有任何涉案人員被拘捕。

內媒報道指，當局檢查後，證實秘方中部份中藥成分，於國家藥典被標注為有毒，需要在醫生指導下使用，有專家指出，該秘方用藥劑量極重，加上其中一味名為附子的藥材多數用於外用，擅自加工食用會導致心慌、心悸、心律不正等，嚴重甚至導致心肌麻痹死亡。

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害人不淺｜多吃菇類１０大好處

李思賢曾推薦，多吃菇類能夠有助防癌，含豐富纖維，更含有不容易攝取的礦物質硒以及許多維他命，可能是最接近藥物的食物之一。他列出多吃菇類１０大好處，並建議以大火和短時間烹調最為合適，能夠保留當中營養素和菇類的口感：

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防癌飲食｜營養師推薦15種超級食物

怎樣吃才能夠防癌？營養師Dr. Federica Amati在英國節目《This Morning》中進行分享15種適合40至60歲以上人士的「超級食物」，以預防高血壓、心臟病、癌症和認知障礙症等「無聲殺手」：

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資料來源：新京報

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