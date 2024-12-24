  • 18°C
香港時間：20241224日 (二) 19:16

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

害人不淺｜武當中醫館「藥王谷」號稱秘方治癌　開診1個月至少30人身亡

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

【抗癌／中醫館／藥王谷／武當山】內地知名抗癌中醫館早前被踢爆造假，多名病人家屬向當地相關部門舉報，稱親人求醫服用秘方藥後病情惡化離世。事發至今，醫館已導致30人死亡、20人病人惡化，創辦人近日發布影片拒認害死人，稱醫館並無問題，只是宣傳和風險告知不到位：「導致病患對癌症治癒率過於樂觀。」

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜天氣凍容易心臟病發？　醫生拆解血壓波動成因+4招預防

據《新京報》早前報道指，武當山「藥王谷中醫館」聲稱館內顧問「民間抗癌大師侯元祥」有絕門醫術秘方，可令癌症患者腫瘤消失，醫館創辦人於宣傳短片中聲稱有3,000多名患者經侯元祥治療後腫瘤消失，而登記有名有姓的患者治愈率已超過80%，當局經調查發現，中醫館宣傳、藥物及醫館人員涉及多樣違規，開店一個月期間求診392名病人中，已有15人去世，20人病情加重。

封面新聞》日前揭露最新調查，稱「藥王谷」事件發酵至今已達30人死亡、20餘人病情惡化，更多受害患者出面發聲，連一名曾出面報喜、作為「成功病例」的病人亦宣告病危。醫館發起人吳鵬飛事後連續發布多條影片，拒認醫館有問題，認為只是「宣傳和風險告知不到位」，令患者對癌症治癒率過於樂觀：

願賭服輸聽起來不好聽，但現實就是這回事。癌症比較特殊，沒有誰敢說百分之百治癒。

「藥王谷」事件最新進展｜化療後用藥曾恢復70% 「成功病例」如今陷病危

作為藥館首個「報喜」患者董永壽，其妻子張海英日前透露指，丈夫病情已擴散，目前已無法治療、陷入病危，現已等待最後時刻。

她透露指，67歲董永壽今年3月中旬意外查出胃癌，化療過一次、身體無明顯痛苦症狀。他曾是吳鵬飛粉絲，因此見「神醫」侯元祥受質疑時憤憤不平，堅持要去武當山接受治療，為他們平反。

董永壽前往武當山後，還曾經登山遊覽、可見身體狀況良好。夫妻兩人於當地租住小旅館，開始接受梅花灸醫生王琴治療並服用秘方藥，不料用藥第3日便出現暈厥，醫館表示是「正常現象」，但當時每日身體狀態不錯，更可以每天打拳鍛煉，因此當是認為是秘方藥作用，成為活生生的療效證明，被藥王谷的醫生、病人傳頌。

惟服藥2個月後，董永壽出現全身疼痛和嘔吐，雖然醫館表示是正常現象，但他們到院檢查後發現腫瘤已經長大、擴散，食道亦堵塞了，如今已無法進行手術，在床上等待最後時刻。

「藥王谷」事件最新進展｜服藥最快10日出現嚴重反應

內媒記者訪問約18名死者家屬，發現普遍患者服藥10日至兩個月左右，皆出現過嚴重反應，其中4人於10天至30天內死亡、13人於1至5個月間死亡、1人於6個多月時死亡。

報道指，吳鵬飛於過去宣傳中曾多次稱：「侯元祥治癒率有90%，一般兩三個月就好」，惟今年5月底，吳鵬飛又曾發布視頻強調醫館總體沒問題，只是宣傳和風險告知不到位，表示：「沒有人可以百分百治好癌症，患者不能只有良好預期，而沒有不好的打算，患者簽訂知情承諾書後要遵守」，又強調人要打消「去藥王谷人人都能治癒」的想法，之後更拒認藥王谷秘方來自侯元祥，稱侯元祥與中醫館無實質合作，中醫館的治療後果與侯元祥無關。

「藥王谷」事件最新進展｜有死者求醫揭中毒

多名受害家屬指出，有患者生前曾出現嘔吐、疲倦、昏睡等狀況，其中一名患者檢查後證實出現中毒跡象；另一位患者死亡醫學證明書上，亦標註有「中毒性休克，乳房惡性多發性轉移」等字樣。

點擊圖片放大
+4
+3

害人不淺｜患者遠赴醫館求醫 服藥後病情惡化亡

隨著事件發酵，「藥王谷」事件中受害人數急速增長。較早前一批癌病患者王曉波家屬曾透露指，今年她們4月於網上見到該藥館資訊後，一家人由青島遠赴當地求醫，當時王曉波身體及精神狀況良好。中醫館表示，接受治療前需要先簽定承諾書，之後必須進行7日針灸治療，才可選擇醫生問診、開秘方治療。

王曉波一家花費人民幣35,520元（約37,970港元） 接受針灸及問診治療，惟對方僅問了他患上甚麼癌症，之後診脈不到5分鐘便要求他到另一間房，領取「抗癌大師」侯元祥秘方藥；又指藥物供不應求，只可現場取走半個月劑量，其他需要則以郵寄方式送達。

王曉波遵從醫囑服藥後，出現嚴重腹瀉，醫師卻表示是正常排毒現象，最終服藥半月後他體重暴跌、到院檢查揭出現肝腹水，住院治療約一個月便離世。除此之外，另有多名癌症病人亦有相近經歷，同樣在服用秘藥後，出現不同程度的不適，最後因併發症、病情惡化、癌症擴散等情況而不幸離世。

害人不淺｜「抗癌專家」全部名銜造假 秘方含「有毒」中藥

當時多名受害人家屬隨後向相關部門反映，當局經了解後，發現「民間抗癌大師侯元祥」並不在醫館內坐診，而侯元祥本人所謂教授名銜、醫師資格等全部造假，聲稱治癌秘方的藥物亦未有經過檢測及臨床實驗，鑒定後被認定為假藥，經過多次判決及上訴後，最終法院指控侯元祥妨害藥品管理罪，案情目前仍有待宣判；醫館內一切醫療活動未有依照規定進行登記及病歷紀錄、相關人員未有取得專業證書便進行針灸及配藥等工作，已被勒令停業、作出違規賠償，目前亦已對受害者作出退款及賠償，但尚未有任何涉案人員被拘捕。

內媒報道指，當局檢查後，證實秘方中部份中藥成分，於國家藥典被標注為有毒，需要在醫生指導下使用，有專家指出，該秘方用藥劑量極重，加上其中一味名為附子的藥材多數用於外用，擅自加工食用會導致心慌、心悸、心律不正等，嚴重甚至導致心肌麻痹死亡。

點擊圖片放大
+8
+7

害人不淺｜多吃菇類１０大好處

李思賢曾推薦，多吃菇類能夠有助防癌，含豐富纖維，更含有不容易攝取的礦物質硒以及許多維他命，可能是最接近藥物的食物之一。他列出多吃菇類１０大好處，並建議以大火和短時間烹調最為合適，能夠保留當中營養素和菇類的口感：

點擊圖片放大
+11
+10

防癌飲食｜營養師推薦15種超級食物

怎樣吃才能夠防癌？營養師Dr. Federica Amati在英國節目《This Morning》中進行分享15種適合40至60歲以上人士的「超級食物」，以預防高血壓、心臟病、癌症和認知障礙症等「無聲殺手」：

點擊圖片放大
+17
+16

資料來源：新京報

相關內容

掌相看健康｜掌紋暗藏癌兆 中醫教睇3種癌症線：1種情形心肌梗塞率逾90%【附腫瘤癌症慢性病掌相一文睇清】

癌症殺手｜女性患2類癌死亡率暴增95% 外國研究：17種癌年輕族群增加 

飲食攻略｜癌症營養師列10大食物黑名單 絕不推薦1種公認健康飲品x

健康問題 癌症 中醫 罪案

最高瀏覽

昔日甘草｜TVB甘草演員曹濟逝世終年83歲　生前患長期病腎功能僅餘一成
昔日甘草｜TVB甘草演員曹濟逝世終年83歲　生前患長期病腎功能僅餘一成
人類偏肺病毒｜内地「人類偏肺病毒」大流行　3類高危人士易感染　醫生：未有特效藥和疫苗可治
人類偏肺病毒｜内地「人類偏肺病毒」大流行　3類高危人士易感染　醫生：未有特效藥和疫苗可治
朱慧敏再懷孕︱43歲朱慧敏宣布將再做媽媽　三年抱兩分享生B秘訣
朱慧敏再懷孕︱43歲朱慧敏宣布將再做媽媽　三年抱兩分享生B秘訣
保濕乳液推薦2024︱《LDK》推薦15款保濕乳液　4款A級高保濕力不黏膩 最平$76享貴婦級功效
保濕乳液推薦2024︱《LDK》推薦15款保濕乳液　4款A級高保濕力不黏膩 最平$76享貴婦級功效
急症室最長等候時間（12月24日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月24日 時間16:05）