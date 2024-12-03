病原體檢測｜浸大學者研系統自動檢測多種病原體　獲納入世衞創新衞生技術簡編

▲ 香港浸會大學暫任首席創新總監劉樂庭。(浸大圖片)

香港浸會大學暫任首席創新總監劉樂庭研發一套「自動多重診斷系統」，透過以常規PCR方式，於少量資源下全自動化檢測多種病毒、細菌、以及真菌。獲世衞出版的《2024年資源匱乏環境中創新衞生技術簡編》推薦為有潛力為低至中收入國家作正面貢獻的創新技術。

浸大表示，「自動化多重診斷系統」於2015年開始研發，可以將實驗室進行的常規PCR（聚合酶連鎖反應），以全自動化的方式進行。系統的專利設計可以於1.5小時內，同時檢測42 種呼吸道病原體，包括28種病毒、11種細菌和3種真菌，仍能保持優越的靈敏度和特異度。

浸大亦稱，系統於整體表現優越，亦在成本、測試時間，以及同時分析多重標靶方面具有優勢。它是《簡編》中所收錄的 21 項重點醫療技術下的「技術原型類別」之一，於共9級的「技術完備等級」指數中，被評定為接近最高的第8級，代表該技術已經過大規模測試，在有更多數據支持下將能通過監管部門的審批，反映系統已準備好推出巿場投入應用。

劉樂庭共同成立的初創公司，亦已為該系統的商業化做好準備，並在香港和中國內地通過ISO認證，提供給醫院和診所使用。另亦於「公營機構試用計劃」資助下，在兩間公立醫院，以及衞生署轄下的公共衞生檢測中心進行檢測，並希望透過開發監測系統，對季節性和區域性流行病原體的最新趨勢提供警示，並對潛在的疾病爆發及早作出預警。

劉樂庭表示，「自動多重診斷系統」可識別傳染病甚至非傳染病，亦適合作其他非醫療用途。在創新科技署「產學研1+計劃」的支持下，目標是開發多重的應用，並進一步提昇系統，使其體積更細、更快和成本更低。浸大校長衞炳江表示，項目真實地展現了浸大科學家如何致力將大學研究轉化至社會應用，不單造福香港，更可令國家以至世界其他地方受惠。

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