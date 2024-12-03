太空油｜警方檢獲3,700萬元「太空油」及多種毒品　拘99人年齡最細12歲

▲ 警方反毒品行動檢獲約3700萬元「太空油」及多種毒品，拘捕99名男女，年齡最細為12歲男學生。

警方毒品調查科上月展開代號「沙鷗」反毒品行動，檢獲共重約60公斤不同種類的毒品，以及依托咪酯和太空油， 市值約3,700萬元，行動中拘捕99名男女，年齡最細為12歲中一男學生。

警方毒品調查科高級警司陳江明今（3日）表示，在本年11月聯同各警區針對利用互聯網販賣危險藥物和大麻展開行動，有鑑於過去一年毒販利用網上平台銷售依托咪酯太空油，禍害青少年，警方銳意打擊相關販毒活動。

毒品調查科警司譚威信表示，探員經過深入調查後，在11月24至30日展開收網行動，共偵破66宗案件，被捕99人中12人年齡在21歲以下，5人是學生，年齡最細只有12歲。行動中檢獲20公斤可卡因、14公斤冰毒、少量氯胺酮和海洛英、超過20公斤大麻、414枝大麻油、1.7公升液態依托咪酯、1公斤依托咪酯粉末、9,968枚太空油煙彈，該批粉末可額外製造4,993枚太空油煙彈。

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