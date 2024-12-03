消委會洗手液推介｜4成洗手液含致敏防腐劑　消委會推薦11款安全高分名單8款99%殺滅大腸杆菌

▲ 4成洗手液含致敏防腐劑，消委會推薦11款安全高分名單，8款99%殺滅大腸杆菌。

【消委會洗手液／消委會洗手液測試/殺菌／致敏／皮膚炎】為保護個人衛生，不少人都有使用洗手液的習慣。消委會曾檢測市面上35款洗手液，當中有11款洗手液完全沒有驗出致敏物質，供大家參考。

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消委會洗手液｜消委會推薦11款安全高分洗手液

消委會檢測的35款洗手液中，發現多款洗手液含有可致敏防腐劑、游離甲醛、甲醇，甚至酸鹼度屬強酸性，當中只有11款洗手液完全沒有驗出致敏物質。

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11款安全高分洗手液名單：

Medikyu 消毒洗手泡沫 Hand Wash Foam $30

WIN Z 蘆薈精華洗手液 $20

NATURE'S GATE Aloe Vera Liquid Soap $58

L'Occitane EN PROVENCE Verbena Liquid Soap $195

ecostore Bergamot & Aloe Vera Foaming Hand Wash $65

lavera 有機抗敏潔手液 Liquid Soap with organic calendula & organic witch hazel $59

雅濃 美國有機洗手液-薰衣草甘油 AVALON ORGANICS Nourishing Lavender Glycerin Hand Soap $52

小橄欖樹 馬賽純洗手液（橄欖） Le Petit Olivier Pure Liquid Soap of Marseille (Olive Perfume) $42

滴露 泡沫殺菌潔手液-滋潤蘆薈 Dettol Anti-Bacterial Hand Wash - Moisturizing Aloe Vera $29

潔麗兒 泡泡殺菌消毒潔手液-葡萄果香 LION Kirei Kirei Anti-Bacterial Foaming Hand Soap - Fruity Grape $18

牛乳石鹼 綠茶成分香花味洗手梘液（含濃縮綠茶配方） COW Seiketsu Kazoku Hand Soap $17

消委會洗手液｜4成洗手液含致敏防腐劑

消委會指出，35款洗手液中，有13款洗手液被檢出可致敏防腐劑CMIT及/或MIT，其中3款更超出歐盟標準，或同時超出內地及歐盟標準。消委會表示，含CMIT及/或MIT的洗手液有可能導致手部皮膚出現痕癢不適，甚至令人患上手部皮膚炎。

除防腐劑之外，另有5款洗手液被驗出游離甲醛，以及5款洗手液含抗菌劑PCMX，雖然全部未有超出歐盟及內地標準，但亦可能令部分人士產生皮膚過敏反應。另外，有6款洗手液被驗出甲醇，全部未有超出歐盟的標準，但皮膚若接觸濃度高的甲醇溶液可能會刺激皮膚。

消委會指，是次檢測中有4款洗手液中的酸鹼度屬強酸性。而香港醫學會會董及皮膚科醫生陳厚毅就提醒，若洗手液的酸鹼值過份極端（如過酸或過鹼），有機會刺激皮膚。對手部皮膚較幼嫩的人士而言（如幼童），重複及長時間接觸強酸或強鹼物質，可能刺激皮膚的機會較高。

消委會洗手液｜8款具99%殺菌效能洗手液

是次測試樣本中，包括15款聲稱具除菌/防菌/抗菌/殺菌效能的洗手液，絕大部份在殺滅金黃葡萄球菌的表現理想，當中14款均達99%以上。至於殺滅大腸杆菌的效能表現較為遜色，但亦有8款洗手液在殺滅金黃葡萄球菌及大腸杆菌都達同樣達至99%以上，可謂「殺菌」之選。

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8款强效殺菌洗手液名單：

潔麗兒 泡泡殺菌消毒潔手液-葡萄果香 $18

牛乳石鹼 綠茶成分香花味洗手梘液（含濃縮綠茶配方） $17

加信氏 Cussons Carex Complete Moisture Antibacterial Hand Wash $20

加信氏 Cussons Imperial Leather Cherry Blossom & Peony Antibacterial Hand Wash $20

滴露 經典松木殺菌潔手液 $34

屈臣氏 抗菌泡沫潔手液-野莓 $18

Medikyu 消毒洗手泡沫 $30

威露士 泡沫殺菌潔手液-健康清香 $27

消委會今次測試，有3款聲稱具除菌/防菌/抗菌/殺菌效能的洗手液，效果較為不理想，雖然在殺滅金黃葡萄球菌的效能較好，但在殺滅大腸杆菌的效能較低，只有40%或以下，包括「潔保加 ACTI-PRO+ Antibacterial Hand Wash - Fresh Pine」、「佳之選抗菌洗手液(松木清香)-清爽」及「萬寧松木抗菌潔手液」。

消委會洗手液｜最有效的洗手方法

消委會指，洗手的主要目的是去除手上的污垢、有機物及過渡性（transient）微生物。而洗手過程中，洗手液所含的表面活性劑配合洗手時搓揉摩擦的動作（mechanical action），加上清水沖洗，已經可以有效去除皮膚上沾有的污垢和附着的微生物。

香港專業教育學院應用科學系講師周卓峰講師解釋指，洗手液中的表面活性劑有助去除皮膚上的油脂和污垢，配合充分搓揉的動作才可以有效沖走污垢以及所黏附的微生物，清潔效果較只用清水理想。

消委會又指，以正確的方法洗手並維持良好的洗手習慣，相比挑選洗手液種類更為重要。即使選用殺菌效能表現最好的洗手液樣本，若果洗手方法和步驟不當，仍然無法達到預期的除菌效果，反而可能令人相信產品可於短時間內去除手上細菌，而在洗手過程中忽略充分搓揉的重要性。

消委會洗手液｜洗手4大謬誤

洗手時間太短： 有研究指公廁的使用者平均洗手時間只有5秒；建議市民沾濕雙手後，用洗手液搓揉最少20秒；

有研究指公廁的使用者平均洗手時間只有5秒；建議市民沾濕雙手後，用洗手液搓揉最少20秒； 未充分搓揉手指公、手腕、指縫和指甲縫隙等經常被人忽略的位置： 指縫和指甲縫隙等位置常被人忽略，尤其是安了假甲或指甲過長，假甲上的裝飾以及指甲縫隙，容易藏污納垢及孳生細菌。洗手前亦應脫下戒指及首飾，方便徹底清潔雙手；

指縫和指甲縫隙等位置常被人忽略，尤其是安了假甲或指甲過長，假甲上的裝飾以及指甲縫隙，容易藏污納垢及孳生細菌。洗手前亦應脫下戒指及首飾，方便徹底清潔雙手； 洗手過度頻密： 容易令雙手皮膚變得乾燥；

容易令雙手皮膚變得乾燥； 用水太熱：水溫過高可能有損皮膚，建議用室溫水或微溫水。

資料來源：消委會

*資料源自本港消委會第513期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

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