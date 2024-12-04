潤唇膏推薦2024︱《LDK》推薦16款潤唇膏　5款A+高效保濕不黏膩最平$25

▲ 《LDK》推薦16款潤唇膏 5款A+高效保濕不黏膩最平$25

【潤唇膏／保濕／潤唇膏推薦／消委會／LDK】秋冬天氣乾燥，需要潤唇膏滋潤幼嫩雙唇避免乾裂！日本家品雜誌《LDK the Beauty》評測各大藥妝店可以買到的熱門護唇膏，有16款獲得推薦；其中5款更獲A+級別超高評價，只需塗抹一次就能擁有滋潤豐盈嘴唇。

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《LDK》指出，潤唇膏作為必不可少的唇部護理用品，含有多種保濕成分，主要包括乳木果油、蜂蠟、角鯊烷等天然成分，以及荷荷巴油、玻尿酸、甘油等。塗上嘴唇後可在表面形成一層油膜，保護嘴唇免受外界乾燥刺激，並防止水分從內部蒸發。而根據成分組合，潤唇膏主要分為三類：化妝用品、準藥品、藥用品。消費者在購買前首先要了解清楚潤唇膏類別：

化妝用品

特點是含有精華液保濕成分、款式豐富，包括有色潤唇膏，適合每天想要滋潤嘴唇防止乾燥、同時想打造自然好氣色的人。

準藥品

除了基本保濕成分外，還含有一定濃度防止嘴唇乾裂的活性成分。適合嘴唇容易乾裂或嚴重乾燥的人作日常使用。

藥用品

若唇部乾燥狀態嚴重至發炎，則應選治療用的藥用潤唇膏，當中含有被認可有效對抗嘴唇乾裂和發炎的活性成分。但由於是治療用品，不可經常使用，僅在嘴唇嚴重受損或出現症狀時使用；若使用後症狀仍沒有改善，就需要進一步求醫。

此外，由於嘴唇上佈有很多神經和血管，所以容易敏感，包括受到紫外線傷害和外界刺激。與面部身體皮膚護理同理，在選擇潤唇膏時也應該考慮它是否防過敏，及是否可以提供防紫外線護理，可留意產品包裝上有無標示SPF和PA值。

2大評測重點

《LDK》搜集了在藥妝店、雜貨店及各大網店有售的潤唇膏，並對樣本進行以下兩項比較和驗證：

1. 保濕力

將潤唇膏塗抹在類似人體皮膚的樣本上，經過一定時間後評估表面的乾燥程度。

2. 可用性

潤唇膏包裝的易用性、膏體黏膩感及使用舒適度。

16款潤唇膏推薦

（排名由低至高）

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消委會推薦：9款不含MOSH／MOAH成分安全潤唇膏

消委會曾測試了市面上45款潤唇膏，每支/瓶售價由$13至$505不等。測試結果發現，有36款檢出礦物油物質混合物MOSH，總量由0.011%至最高70%，其中13款的MOSH總量較高，超過30%。另一方面，有23款樣本檢出MOAH混合物，總量由0.0054%至最高4.5%。MOAH是懷疑致癌物質，海外有消費者組織建議消費者應盡量減少攝入。

消委會指出，部分MOSH可在體內脂肪組織及多個器官內積存，而MOAH可能含有致癌物質，亦有部分懷疑具有基因毒性和致癌性。不過45款樣本中，亦有9款不含MOSH、MOAH，屬於安全之選：

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