凡士林用途｜凡士林8大妙用方法+1個隱藏用法曝光　張柏芝鄧紫棋自製面膜急救乾燥肌膚

▲ 原來凡士林有這麼多用途！

【凡士林用途/用法/保養】踏入冬季天氣乾燥，大家不妨預備一盒凡士林「看門口」，因為它價錢便宜但用途多多，連凍齡靚媽張柏芝和巨肺小天后鄧紫棋（G.E.M.）也曾力推用來自製面膜急救乾燥肌膚，其實凡士林還有多種用途，但用錯分分錯有副作用！

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凡士林用途｜張柏芝、鄧紫棋自製凡士林面膜

張柏芝雖然貴為三子之母，但保養得宜，她的護膚心得大家都可以參考，原來柏芝絕非只用昂貴的護膚品，她曾經分享自己的獨門凡士林面膜，她會在洗完臉後塗上乳霜，再塗上凡士林，接著用沾濕的紗布敷在凡士林上15分鐘，接著再噴上保濕的化妝水保持濕潤，這種濕敷法可以讓肌膚在短時間內得到水份，很適合在睡前或妝前使用。

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而鄧紫棋（G.E.M.）也用凡士林來自製保濕面膜，她試過到外地工作遇上乾燥天氣，令她皮膚變得敏感和脫皮，於是向皮膚科醫生求助，醫生給她一個簡單的方法，就是厚敷凡士林，G.E.M.大讚效果很好：「我親身試過連續用了幾天後，皮膚居然比來外國之前更好，現在超級無敵滑！」

凡士林用途｜凡士林的8種妙用方法

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凡士林隱藏用法｜自製凡士林香膏

除了以上8大用途，還有1個隱藏用法，就是凡士林香膏。

材料：凡士林、香水

步驟：

1. 使用迷李版盒裝凡士林，將整盒凡士林放進裝有熱水的鍋中，浸約2分鐘後，凡士林受熱融化變成液體；

2. 打開凡士林蓋子，選一款自己日常喜歡用的香水，向已融化成液體的凡士林噴3下；

3. 拿竹簽將凡士林和香水攪拌均勻；

4. 放入雪櫃冷凍3小時即可完成。

如果家中只有大盒裝的凡士林，也可以另外準備一個小容器，將適量凡士林裝進小容器，同樣加熱令它變成液體，再跟隨之前做法即可。完成後的凡士林香膏可以隨身攜帶，而且香味更持久，令你成為香香公主香足全日！

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凡士林用途｜使用不當會有副作用

凡士林雖然可用來護膚或保護皮膚，但如果使用不當，也會有副作用，因為凡士林是油性較高的保濕產品，在皮膚上塗抹過多或長時間不清洗的話，可能會導致毛囊堵塞，令皮脂無法正常排出，容易造成粉刺和青春痘，甚至因堵塞而令皮膚容易滋生細菌，繼而導致毛囊發炎，出現紅腫、疼痛和膿包等毛囊發炎的症狀。

此外，長期使用凡士林可能會令皮膚出現依賴性，會依賴外部添加的油脂，不再自行產生足夠的油脂，導致皮膚自身調節能力下降，對外部環境的刺激和保護能力下降，使皮膚無法調節水油平衡，變得更加脆弱和敏感，這樣一來，皮膚可能出現更多的狀況。

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