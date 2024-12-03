鄧麗欣演唱會丨鄧麗欣紅館個唱優先票售罄　Stephy宣布加場：原來夢想沒有離我很遠！

▲ 鄧麗欣明年紅館開個唱宣布加場。

鄧麗欣（Stephy）將於明年3月14至15日舉行首個個人紅館演唱會「STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025」，昨日（12月2日）東亞信用卡優先購票，火速售罄反應熱烈。

Stephy在今日（12月3日）在社交平台上載影片答謝樂迷支持，並宣布加開一場的好消息，她寫道：「原來夢想沒有離我很遠......」！

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此外，Stephy興奮地說：「多謝大家噚日優先訂飛咁快手，好快已經賣晒，但有人快手、有人慢手，我睇到留言有Fans話買唔到飛，亦有Fans話3月16號星期日都得閒，問我加唔加場。考慮咗一晚之後，為咗買唔到飛嘅你哋，我喺度宣布加開一場！」

「STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025」3場門票將於12月5日上午10時於城市售票網公開發售，她續說：「到時你哋真係要快手啲去搶，呢段時間你哋就熱好身去搶飛，我就要熱身準備我嘅演唱會，祝你哋買飛成功！3月14、15，16號，到時見！」

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日期：2025年3月14至16日

時間：8：15PM

地點：紅磡香港體育館

票價：HK$1180 / $680 / $480