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色素危害｜6種人造色素恐影響專注力　33款不含邪惡色素糖果清單

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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6種人造色素恐影響專注力，33款不含邪惡色素糖果清單。

【專注力/人造色素/糖果】很多小朋友都愛吃糖果，不過家長選購時要留意成分。英國曾有研究指出，兒童攝取過多人造色素或導致專注力不足及過度活躍症（ADHD）。TOPick檢視43款常見糖果，整理出33款不含邪惡色素糖果名單。

色素危害｜6種人工色素或損專注力

食安中心資料顯示，英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人造色素：

名稱國際編碼系統編號
誘惑紅AC129
淡紅122
麗春紅4R124
喹啉黃104
日落黃FCF110
檸檬黃102

* 歐盟編號加「E」字頭

英國南安普敦大學曾的研究指出，兒童攝取以上6種人造色素，或會增加專注力不足及過度活躍症（ADHD）的情況。在研究之中，一組3歲和一組8至9歲的兒童，飲用含有混合不同劑量人造色素的飲品，根據兒童之後的行為和專注力改變，研究人員得出以上結論。

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色素危害｜33款不含邪惡色素糖果

TOPick檢視市面43款糖果，根據配料表所示，發現有33款不含以上6種人造色素。點擊下圖查看完整清單：

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色素危害｜多個國家地區已禁用

台灣消基會曾提醒，由於人工色素對於學齡中兒童會造成注意力不集中與過度活躍的問題，檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC在挪威等歐洲國家已被禁用，而麗春紅4R亦在美國被禁用，而在台灣，淡紅被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

雖然目前未能證明人工色素直接影響兒童活躍程度及智商，但英國在2008年已呼籲食品生產商停用該6種人工食用色素，而歐盟國家在2010年7月開始，亦規定出售的食物如含該6種人工色素，必須列明「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句。

色素危害｜部分食用色素表參考

國際編碼系統編號（歐盟編號加「E」字頭）色素名稱
100薑黃素類 Curcumins
100(i)薑黃素 Curcumin
100(ii)薑黃 Turmeric
120胭脂蟲紅 Carmines
123藍光酸性紅 Amaranth
127赤蘚紅 Erythrosine
131專利藍V Patent Blue V
132靛藍 Indigotine
133亮藍FCF Brillant Blue FCF
141葉綠素銅 Chlorophylls, Copper
142綠色S Green S
150a醬色I Caramel I
150c醬色III Caramel III
150d醬色IV Caramel IV
153植物碳 Vegetable Carbon
160a胡蘿蔔素類 Carotenes
160c辣椒油樹脂 Paprika Oleoresin
162甜菜紅 Beet Red
163花色素苷類 Anthocyanins
163(ii)葡萄皮提取物 Grape Skin Extract
163(v)卷心菜紅色素 Red Cabbage Colour
164梔子黃 Gardenia Yellow
171二氧化鈦 Titanium Dioxide

同場加映：36款零反式脂肪餅乾

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