破解懸案｜23歲女做DNA測試意外偵破27年懸案　或親手送外婆坐監

▲ 美國一名女子「貪得意」進行DNA測試，結果意外協助警方偵破一宗長達27年的懸案。

【DNA／DNA測試／懸案】美國一名女子因為「貪得意」進行DNA測試，結果意外發現自己與一宗長達27年的懸案有關，不但協助警方解決案件，更有可能將素未謀面的外婆送進監獄。

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綜合《每日郵報》、《紐約郵報》等外國媒體報道，23歲的Jenna Rose Gerwatowski近日在社交平台TikTok上載影片分享一段誇張經歷。她表示，自己約2年前見到好友收到DNA測試套裝作為聖誕禮物，於是秉持著好玩的心態買了一套來「查身世」。

Jenna進行測試後將樣本寄出，之後收到報告，她也沒有想太多。然而一年後某日，她在工作期間突然接獲密芝根州（State of Michigan）來電，稱正在重新調查一宗1997年發生的懸案，當時一名剛出生不久的女嬰遺體在一個露營地的戶外廁所被發現。Jenna指，她當下並不相信這麼離譜的事情會發生在自己身上，認為可能是詐騙；直到幾天後母親致電表示，有警察到家中提取DNA才明白真有其事；她亦在影片中解釋，該案在當地可謂街知巷聞，因為案情「實在太糟糕了」。

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據報，警方指出Jenna的基因與受害女嬰完全吻合，之後亦取得其母親的DNA作比對，結果發現後者與女嬰為直系親屬。換言之，該女嬰極有可能與Jenna的外婆是母女關係，即是Jenna的親阿姨。她在影片中表示，自己從未見過外婆，甚至到14、15歲時才知道對方名叫Nancy，並對於她被追緝長達25年感到震驚。

現年61歲的Nancy Gerwatowski於2022年7月被捕，她之後承認自己是女嬰的母親，並遭檢察部門以謀殺、過失殺人及隱瞞死亡罪起訴。報道指出，當年Nancy獨自在家中誕下女嬰，但就沒有尋求醫療協助維持其生命，最終導致她窒息死亡，之後更將她棄屍在距離城鎮20多英里的郊外。

2023年10月，Nancy獲擔保離開監獄，但仍需要繼續在家中軟禁及配戴GPS追蹤設備。2024年5月，密芝根州警方宣布她將出庭受審，預計會在12月12日現身聽證會；如果罪名成立，Nancy將面臨終身監禁。

資料來源：《每日郵報》、《紐約郵報》

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