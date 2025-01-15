攜手共慶輝瑞175周年  設身處地了解患者所需  邁向健康公平未來

香港擁有世界一流的醫療體系，但隨着人口老化，醫療服務的需求也不斷增加。輝瑞作為全球領先及歷史悠久的製藥公司，早前在香港舉辦首個「共『健』未來研討會」，以及「Patients in Focus Week」，旨促進各界對健康問題的關注與合作。輝瑞多年來與病人組織關係緊密，已成為病友抗病路途上不可或缺的重要伙伴。輝瑞未來亦將繼續關注香港社區的需求，促進能實現最大可能性的「健康公平」。

輝瑞175年輝煌歷史里程碑

今年為成立175年的輝瑞已在香港紮根68年，香港辦公室於1956年正式開幕，一直致力探索、研發和追求突破，為本地患者及醫療系統提供緊貼時代需求的創新藥物及疫苗。例如: 2003年沙士期間，輝瑞上下一心無懼疫情，走進前線向醫護人員派發口罩；2022年新冠疫情爆發，輝瑞香港秉持與港人同行的精神，齊心協力安排新冠口服藥Paxlovid以最快速度供港，讓高危人士得到適切治療，紓緩當時極度受壓的醫療系統。

過去175年，世界瞬息萬變，但輝瑞對患者的承諾始終未變。為更加了解患者的需要，輝瑞數年前於全球各地開始舉辦每年一度的「Patients in Focus Week」，今年的主題為「與患者建立橋樑175載」。輝瑞員工透過研討會、探訪、捐血等社區活動與患者接觸，設身處地以患者角度理解他們及照顧者的需要，並聽取他們的意見。這個極具意義的活動能讓輝瑞從多方面的交流而推進藥物及疫苗研發，改變患者的生命，同時履行社會責任。

▲ 為了更了解患者需要，輝瑞數年前於全球各地開始舉辦每年一度的「Patients in Focus Week」，今年主題為「與患者建立橋樑175載」。

輝瑞香港及澳門區總經理申德明（Mr. Krishnamoorthy Sundaresan）表示：「透過Patients in Focus Week，我們鼓勵同事與患者接觸、對話，傾聽及理解服務對象的情況，將箇中得著應用到工作之上。同時我們亦希望與醫療人員、業界專業人士建立夥伴關係，為病人組織提供更好的醫療及情緒支援，比如提升公眾對疾病治療及預防的認知。」



Krish 還強調，在推出藥物或疫苗前，輝瑞會確保它們能以公平的方式提供予有需要人士。例如，最近引入多發性骨髓瘤的藥物，主要用於曾接受3種或以上特定療法後再度復發的患者，幫助延長存活期及提升生活質量，確保有需要的患者能獲得合適的治療機會。另外，輝端近日同時引入用作治療嚴重鬼剃頭（斑禿）的新型口服藥物，為市場上現時唯一批准用於12歲或以上患者的藥物，讓青少年患者減輕心理負擔，同時照顧患者生理及心理需要。

健康與福祉研討會

根據世界衛生組織，「健康公平」即每個人均有享受最高可能標準健康（full potential for health and well-being）的基本權利，無分種族、宗教、政治取態、經濟或社會條件。申德明強調：「輝瑞期望以促進者的角色，搭建讓病人組織及各界人士交流的平台。醫療保健是一個複雜的生態系統，當中涉及許多不同持份者，而我們嘗試從患者角度出發，以傾聽建立互信，再由各界優秀的團隊及單位設計出更好的方案，改善患者生活，完善醫療體系。」

▲ 輝瑞香港及澳門區總經理申德明表示，輝瑞期望以促進者的角色，搭建讓病人組織及各界人士交流的平台。

香港首屆「共『健』未來研討會」匯聚各界專家分享真知灼見，涵蓋多個醫健相關主題，加深公眾與業內專業人士對健康問題的認識，並促進醫療界、非政府組織、學術界及商界間的合作。其中，香港大學臨床醫學學院精神醫學系臨床助理教授及精神科專科醫生鄭柏榮在會上分享患者、照顧者及社區的精神健康問題，並提出相關支援服務；香港中文大學賽馬會老年學研究所及健康公平研究所代表余浩欣博士則從學術角度探討「健康公平」的重要性，同時提倡預防保健心態、健康老化、創新健康舉措、提升健康素養等，有助建立更健康社區。

▲ 共「健」未來研討會匯聚各界專家，包括（左起）聖雅各福群會持續照顧服務高級服務經理鄭苗穎、香港中文大學賽馬會老年學研究所及健康公平研究所代表余浩欣博士、醫療衞生界立法會林哲玄議員、輝瑞香港及澳門區法規科學主管及多元、平等、共融 (DE&I) 委員會香港代表洪凱欣、輝瑞香港及澳門區總經理申德明、香港大學臨床醫學學院精神醫學系臨床助理教授及精神科專科醫生鄭柏榮醫生、香港病人組織聯盟主席袁少林、癌症資訊網創辦人吳偉麟，以及香港罕見疾病聯盟服務統籌經理及護理顧問陳淑雲。

健康公平推手

研討會圓滿結束，標誌着輝瑞在推動健康議題上邁出重要一步。適逢輝瑞成立175周年，現場展示其通過科研為人類提供藥物及治療方案的歷史里程碑，見證輝瑞「超越昨天」的宗旨與承諾，並在傳統醫療保健以外，積極推動健康公平的發展。輝瑞香港及澳門區法規科學主管及多元、平等、共融（DE&I）委員會香港代表洪凱欣提到：「彌合差距，建立健康和福祉的未來是我們共同的使命。輝瑞一直致力滿足不同人群不斷變化的健康需求，未來我們將與各方攜手，共建更健康公平的社會。」

▲ 輝瑞香港及澳門區法規科學主管及多元、平等、共融（DE&I）委員會香港代表洪凱欣（左）指出輝瑞一直致力滿足不同人群不斷變化的健康需求，為社會帶來更多的健康與福祉。

▲ 輝瑞香港陪伴香港人走過68年來不同的公共衛生危機，並一直通過科研為大眾提供創新藥物及治療方案。

以上資訊由輝瑞香港提供