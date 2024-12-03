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學童健康｜僅8%學童每天運動60分鐘　每日靜態活動時間近10小時

社會

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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研究顯示僅8%學童每天運動60分鐘。(朱永倫攝)

有研究指出，本港僅約8%學童達到世界衞生組織的體能活動標準，即每天累積最少60分鐘中等至高強度體能活動時間（MVPA60），香港學生體能被專家評為全球最差。

凝動香港體育基金委託香港大學兒童及青少年科學系曹延洲基金教授席（兒童及青少年科）臨床教授葉柏強的團隊，2019年起就中小學生的體能活動量進行全港性縱向研究—「SportsHour中小學生運動參與時數研究計劃」。

2023至2024年度的「SportsHour研究」數據顯示，過去一年本港僅約8%學童達到世界衞生組織的體能活動標準，即每天累積最少60分鐘中等至高強度體能活動時間，與去年研究結果的8%相約，反映推動本港學童提升體能活動量的進度停滯不前。其中，女生的MVPA60達標率繼續比男生低，當中男小學生的達標率為19.6%，比女生的6.1%多3倍。中學生比小學生體能活動量不足的情況更嚴峻，男女中學生的達標率分別只有3.9%及2.7%，遠低於小學生的達標率11.7%。

港大兒童及青少年科學系曹延洲基金教授席（兒童及青少年科）臨床教授葉柏強指，學童放學後及周未習慣宅在家中，打機、上網居多，生活在虛擬世界。他指，疫情早期，即2020時，學童每日靜態活動時間達10.8小時；去年後學童全面回歸恆常校園生活，今年靜態活動時間有下降趨勢，但每日仍有高達9.8小時靜態時間，仍屬偏高。

凝動聯同CTFE Social Solutions將每年公佈的「MVPA60」達標率命名為「MVPA60HK指標」，期望5年內，即2030年將達標率提升一倍至16%，並將繼續每年公佈最新指標作為參考。

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