小學功課｜小學題目「7隻牛共多少隻腳？」　女兒寫「7x4=28」竟是錯考起爸爸

▲ 小學題目「7隻牛共多少隻腳？」，女兒答「7x4=28」卻被指錯！

一道簡單的數學題竟考起家長？日前有爸爸在社交平台，分享女兒的小學數學題，題目是「山坡上有7頭牛，7頭牛一共有幾隻腳？」女兒列出算式作答「7×4＝28」，但卻被老師圈起來，爸爸對此感疑惑，逐向網民求助。

小學數學功課｜小學數學題「7×4＝28」被指計錯

該名台灣爸爸爸爸在Threads上載女兒的小學數學題目，寫道「山坡上有7頭牛，7頭牛一共有幾隻腳？」，並要求學生清楚列出算式。女兒列出算式「7×4＝28」，並於答案處寫下28隻。然而老師卻把算式圈起來，並在旁邊寫下正確算式「4x7 = 28」。爸爸對此感疑惑，向網民詢問：

小孩寫7×4＝28哪裡錯了，老師說要寫4×7＝28，我真不懂。

▲ 女兒列出算式「7×4＝28」卻被指錯。（Threads@hunk91）

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小學數學功課｜網民解釋是邏輯問題

貼文引起大批網民熱議，有人解釋「算什麼就要把什麼放前面，題目計算腳，腳有四隻，共7頭牛，那便是4隻腳×7倍數，算出來的才是腳的數目」、「邏輯問題，數學最講究邏輯思維，4X7才是正解，有乘數乘上被乘數」、「7x4和4x7雖然答案一樣，但意義是不同的。」

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