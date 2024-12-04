打豬男子｜飛鵝山野豬奪走行山客背囊　同行男子取回後狂打豬

▲ 飛鵝山野豬奪走行山客背囊，同行男子取回後狂打豬，網民態度兩極：驅趕？vs 虐畜？

飛鵝山上演「人豬大戰」！近日，有人在Threads上傳影片，指一名女子於飛鵝山邊進食邊觀賞日落，不料背囊被野豬奪去，同行友人冒險將其取回後，對野豬一頓狂打，此事引起網民熱議，指責男子打豬行為。

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打豬男子｜野豬奪走女子背囊

樓主介紹稱，事發時間是上周六（11月30日），「今日飛鵝山，好多人睇日落，有個女仔坐係路邊食嘢，然後有隻野豬跑過去搶走咗女仔個背囊，佢個朋友衝落去搶返個背囊，佢哋講普通話，可能係大陸人，所以唔知道唔可以係野生動物面前食嘢啦」。

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據影片可見，一男子於陡峭山坡上，前方並無圍欄，十分危險，他從野豬口中奪回背囊，踉蹌兩步後將其拋給位於高處地面的女子。

打豬男子｜男子狂打野豬

男子欲繼續與野豬「搏鬥」，相信是野豬搶奪背囊時，有物品掉落且仍未取回，只見男子操起黑色物品揮手打野豬，女子以普通話頻呼「水沒關係，別去了，別去了，小心」，野豬被男子拍打後離開，口中還叼著一白色物品。

周圍眾多觀賞落日的行山人士見男子打野豬，立即發聲勸阻，「喂！喂！」，亦有人擔心男子稍有不慎會跌落山崖，出言表示「唔好跌咗落去呀！」。樓主表示，「個男人打野豬時，周圍好多人係有大叫喝止佢」。

打豬男子｜網民反應兩極：驅趕？vs 虐畜？

此事引起熱議，不少人指責男子打豬行為，「背囊既然已取回，就唔應該以武器襲擊野豬」、「擺明係發泄」、「做乜要打佢呢？」、「畀豬咬到唔好問點解」、「隻豬冇攻擊佢或者有意途攻擊佢，佢就打隻豬真係幾幽默」、「係咪可以告佢虐畜？」。

不過，亦有人認為男子並無過錯，「坦白講， 睇片只是當時野豬在繼續咬背囊散落物品， 該男子在拿起物件敲打豬咬物的地方， 不是直接打落豬嘴或豬身，所以大家要睇清楚」、「驱赶行为，唔打佢唔会走，加上呢个係野猪皮粗肉厚，打起佢身上同按摩无乜分别」。

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