  • 22°C
香港時間：2024124日 (三) 01:22

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打豬男子｜飛鵝山野豬奪走行山客背囊　同行男子取回後狂打豬

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

飛鵝山野豬奪走行山客背囊，同行男子取回後狂打豬，網民態度兩極：驅趕？vs 虐畜？

飛鵝山上演「人豬大戰」！近日，有人在Threads上傳影片，指一名女子於飛鵝山邊進食邊觀賞日落，不料背囊被野豬奪去，同行友人冒險將其取回後，對野豬一頓狂打，此事引起網民熱議，指責男子打豬行為。 

野豬出沒｜東區走廊有野豬出沒　警方路牌圍困待愛協帶走

打豬男子｜野豬奪走女子背囊

樓主介紹稱，事發時間是上周六（11月30日），「今日飛鵝山，好多人睇日落，有個女仔坐係路邊食嘢，然後有隻野豬跑過去搶走咗女仔個背囊，佢個朋友衝落去搶返個背囊，佢哋講普通話，可能係大陸人，所以唔知道唔可以係野生動物面前食嘢啦」。

點擊圖片放大
+4
+3

據影片可見，一男子於陡峭山坡上，前方並無圍欄，十分危險，他從野豬口中奪回背囊，踉蹌兩步後將其拋給位於高處地面的女子。

打豬男子｜男子狂打野豬

男子欲繼續與野豬「搏鬥」，相信是野豬搶奪背囊時，有物品掉落且仍未取回，只見男子操起黑色物品揮手打野豬，女子以普通話頻呼「水沒關係，別去了，別去了，小心」，野豬被男子拍打後離開，口中還叼著一白色物品。

周圍眾多觀賞落日的行山人士見男子打野豬，立即發聲勸阻，「喂！喂！」，亦有人擔心男子稍有不慎會跌落山崖，出言表示「唔好跌咗落去呀！」。樓主表示，「個男人打野豬時，周圍好多人係有大叫喝止佢」。

打豬男子｜網民反應兩極：驅趕？vs 虐畜？

此事引起熱議，不少人指責男子打豬行為，「背囊既然已取回，就唔應該以武器襲擊野豬」、「擺明係發泄」、「做乜要打佢呢？」、「畀豬咬到唔好問點解」、「隻豬冇攻擊佢或者有意途攻擊佢，佢就打隻豬真係幾幽默」、「係咪可以告佢虐畜？」。

不過，亦有人認為男子並無過錯，「坦白講， 睇片只是當時野豬在繼續咬背囊散落物品， 該男子在拿起物件敲打豬咬物的地方， 不是直接打落豬嘴或豬身，所以大家要睇清楚」、「驱赶行为，唔打佢唔会走，加上呢个係野猪皮粗肉厚，打起佢身上同按摩无乜分别」。

野豬傷人｜打鼓嶺男子遭野豬咬傷　臀部大腿大量流血送院搶救

網絡熱話｜海洋公園驚見「野豬家族」　一家6口摷垃圾桶覓食公然企上枱櫈開餐

野豬出沒｜浪茄露營險遭野豬襲擊　網民熱議應否人道處理野豬

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

網絡熱話｜海洋公園驚見「野豬家族」　一家6口摷垃圾桶覓食公然企上枱櫈開餐
13:57 2024/08/26
網絡熱話｜海洋公園驚見「野豬家族」　一家6口摷垃圾桶覓食公然企上枱櫈開餐
野豬出沒｜浪茄露營險遭野豬襲擊　網民熱議應否人道處理野豬
14:06 2024/09/18
野豬出沒｜浪茄露營險遭野豬襲擊　網民熱議應否人道處理野豬
野豬傷人｜打鼓嶺男子遭野豬咬傷　臀部大腿大量流血送院搶救
19:39 2024/11/15
野豬傷人｜打鼓嶺男子遭野豬咬傷　臀部大腿大量流血送院搶救
野豬出沒｜東區走廊有野豬出沒　警方路牌圍困待愛協帶走
11:42 2024/12/03
野豬出沒｜東區走廊有野豬出沒　警方路牌圍困待愛協帶走

你可能感興趣

網絡熱話｜海洋公園驚見「野豬家族」　一家6口摷垃圾桶覓食公然企上枱櫈開餐
13:57 2024/08/26
網絡熱話｜海洋公園驚見「野豬家族」　一家6口摷垃圾桶覓食公然企上枱櫈開餐
野豬出沒｜浪茄露營險遭野豬襲擊　網民熱議應否人道處理野豬
14:06 2024/09/18
野豬出沒｜浪茄露營險遭野豬襲擊　網民熱議應否人道處理野豬
野豬傷人｜打鼓嶺男子遭野豬咬傷　臀部大腿大量流血送院搶救
19:39 2024/11/15
野豬傷人｜打鼓嶺男子遭野豬咬傷　臀部大腿大量流血送院搶救
網絡熱話 野豬 行山 飛鵝山

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

朴敏宰逝世丨韓星朴敏宰中國內地旅遊期間猝逝　心臟驟停終年32歲
朴敏宰逝世丨韓星朴敏宰中國內地旅遊期間猝逝　心臟驟停終年32歲
朴敏宰猝逝｜32歲韓星朴敏宰旅行期間心臟驟停猝逝　醫生警示：無心臟病年輕人亦會中
朴敏宰猝逝｜32歲韓星朴敏宰旅行期間心臟驟停猝逝　醫生警示：無心臟病年輕人亦會中
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
急症室最長等候時間（12月04日 時間00:05）
急症室最長等候時間（12月04日 時間00:05）