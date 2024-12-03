熊貓經濟｜香港富麗敦酒店推熊貓主題住宿 入住送早餐+熊貓禮品包

中央贈港的一對大熊貓安安、可可將於本月7日舉行「大熊貓亮相儀式」，翌日正式與公眾見面。

如果你是熊貓忠實粉絲，不妨趁聖誕節到香港富麗敦酒店，欣賞酒店大堂全新推出的「寵愛熊貓佳節聖誕樹」，又可踏上酒店的Marimekko車卡與專櫃，此外還有酒店吉祥物富富與麗麗熊貓以及Marimekko主題住宿與體驗等。

「富富與麗麗熊貓的節日冒險旅程住宿體驗」由即日起至明年1月4日，價錢由$2,380起，包含兩位成人及一位兒童的早餐，還可以參與富富熊貓毛公仔T恤創作坊連45厘米富富熊貓毛公仔，禮物如熊貓鎖匙扣、小毛毯、胸針和手套等等，熊貓迷不可錯過。

喜歡花花主題的朋友，則可參與「富麗敦X Marimekko 芬蘭印花節日主題住宿」，由即日起至明年1月31日， 價錢$3,038元起，包含豪華海景客房或尊貴海景客房一晚住宿、 Marimekko主題晚餐，以及Marimekko印花杯子一對。

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