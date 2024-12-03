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準媽媽｜何依婷懷孕無胃口擔心BB營養唔夠　準媽咪孖丈夫上育嬰課學湊仔

新手爸媽

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

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30歲的何依婷公佈懷孕5個月，接受TOPick訪問稱懷孕初期感到胃部不適。

【新手媽媽/何依婷懷孕】30歲的前港姐何依婷（Regina）去年12月跟圈外男友結婚，今日何依婷於公開活動公佈懷孕喜訊，其後於IG貼出夫妻合照，只見老公Cedric輕撫其孕肚，拿著BB超聲波相的何依婷一臉幸福。

懷孕5個月的何依婷氣色不俗，面頰及雙腿也沒有水腫情況出現，真是一個靚靚的孕媽媽，Regina更撰文分享佗B感受，她寫道：

感恩寶寶的到來，是上天賜給我們最珍貴的禮物，經歷這個神奇的懷孕之旅，期待你成為健健康康、肥肥白白的小寶寶。

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何依婷懷孕｜孕吐嚴重影響胃口

另外，Regina感謝老公的照顧，讓她可以做自己喜歡的事情：「無論工作或玩樂都無限支持，令我成為一個快樂的小孕婦。」她更說懷孕後深深體會到當媽真的不容易：「妳們辛苦了！」

Regina接受TOPick訪問稱懷孕初期有孕吐情況，長期感覺胃部不適、想吐以及出現胃酸倒流，她說：「這情況大約維持至懷孕3個多月，那時候沒有胃口，吃多了也會吐，當吃不下又經常嘔的時候，就會感到不開心以及擔心，怕給予不到足夠營養予BB，幸好我有定期做產檢，醫生解釋情況給我聽，明白BB會有能力吸收足夠的營養。」

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何依婷懷孕｜上育嬰班學湊B

處於懷孕中期的Regina暫未決定開刀抑或順產分娩，不過她已為做好媽媽這「角色」做準備，她說：「我打算跟老公上一些育兒課程，了解下湊BB的方法，畢竟我們是新手爸媽，對於湊BB各方面也不了解，都怕照顧上出錯以致弄傷BB。」

說到快將升呢做媽咪，Regina說：「轉眼就去到孕中期啦，開心之餘亦期待，也有一點點擔憂，希望BB肥肥白白啦。」

何依婷（Regina）於城大商學院以一級榮譽學士畢業。（取自instagram）

何依婷懷孕｜靠自身努力成學霸

出身基層的Regina曾就讀浸信會天虹小學佛教孔仙洲紀念中學，雖然讀邨校出身，不過Regina憑自身努力入讀香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學。

Regina讀書成績優異，攻讀大學時曾考獲平均GPA3.5以上的佳績，並曾獲獎學金資助赴美國史丹福大學、英國利兹大學及中國上海復旦大學作交換生，且於畢業前到位於杭州的阿里巴巴總部實習，2016年以一級榮譽學士畢業。

原來Regina讀初中時曾一度無心向學，只因她掛住沒心機溫習，成績普通。直至中三那年的「家長日」，令Regina猛然醒覺。

當年Regina的老師跟家人說，若她成績再差就難以選讀心水科目，而Regina一直希望揀讀歷史以及經濟科，為此她暫停所有課外活動兼努力讀書，最終高中第一場考試，Regina考獲全級第二名，自始她就會努力讀書。

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