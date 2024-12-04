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瞓晏覺｜瞓晏覺時間越長越易中風？　1類人勿超30分鐘　瞓得越耐中風風險增37%【附高血壓5大生活建議】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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瞓晏覺時間越長越易中風？　1類人勿超30分鐘　瞓得越耐中風風險增37%

【捱夜／午睡／瞓晏覺／高血壓／慢性病】睡個午覺補補眠，感覺精神又更飽滿一點，但原來並非所有人適合，睡太長有可能會增加中風風險。近日有研究指出，午睡時間過長會增加心血管負擔，研究團隊指出1類人絕對不建議睡超過30分鐘！

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瞓晏覺｜午睡容易導致血壓升高 睡越長越容易中風

《歐洲神經病學》醫學雜誌近日刊登一項有關於午睡與健康風險的新研究，指出高血壓人士午睡超過30分鐘，中風風險增加至少27%。

研究以中國農村地區約11,252名，無中風史的高血壓人士為研究對象，一共分為3組，以午睡時間1至30分鐘、31至60分鐘，以及60分鐘以上劃分，後者兩組與午睡時間1至30分鐘人士作對比。研究結果顯示，午睡時間越長，中風風險越高；午睡時間超過60分鐘，首次中風風險可高達37%，而缺血性中風風險亦有33%。

午睡時間首次中風風險（%）缺血性中風風險（%）
1至30分鐘--
31至60分鐘27%31%
60分鐘以上37%33%

研究團隊得出結論，指出高血壓患者午睡時間越長，中風風險亦會遞增，原因主要有4點：

  • 1. 午睡後，高血壓人士血壓會升高出現第二次高峰，有可能引發中風。
  • 2. 長時間午睡與晚上皮質醇升高有關
  • 3. 長時間午睡與體內發炎有關
  • 4. 較長的睡眠時間與中風風險升高相關

睡不好容易導致各種慢性病纏身。近日有內地媒體報道，指出碎片式睡眠對身體的損害比捱夜更嚴重，長期下去會增加心血管壓力，增加患上高血壓、高血脂、高血糖等慢性疾病的機會，最終有可能會增加患老人癡呆的風險。

不少人晚上睡不足，中午時分會有午睡補眠的習慣。過往已經有專家指出，午睡時間過長會導致血壓上升，增加心血管負擔。故此，理想午睡時間最好維持在20分鐘左右，平日晚上亦要保持足夠睡眠，如養成規律上床和起床習慣。

睡眠時間｜各年齡層的建議睡眠時間

台灣營養師吳映澄在其Facebook專頁發文，指不少都市人有失眠問題，尤其是打工仔經常會有睡不飽的煩惱。針對每人每日要睡多少時間，營養師吳映澄引用美國國家睡眠基金會（NSF）的建議睡眠時間作為指標，指出不同年齡層的人所需的睡眠時間都不一樣，單是新生嬰兒與成年人的睡眠時間就可以相差兩倍：

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高血壓｜高血壓3大警號級別

根據本港衞生署資料，一般成年人的正常血壓水平應為收縮壓<120，舒張壓<80。高血壓是指血壓持續處於高水平的一種慢性疾病，可能會引致嚴重的健康問題，因多數情況沒有明顯病徵，往往要到併發症出現才知道患病，而常被稱為「 隱形殺手」。

内地媒體曾有報道指出，高血壓真正警戒線大終於120/80mmhg，但已屬於「高血壓前期」，這個血壓區間人士雖未算高血壓患者，但心腦血管疾病風險較健康族群大大提升，尤其中青年族群更為需要注意，及早改善生活型態、預防高血壓及心血管疾病。據內地高血壓基層診療指引（2019年）指出，醫學上血壓值3個危險等級大約分為以下3大等級：

  • 一級輕度：輕症階段，收縮壓140至159mmHg，舒張壓90至99mmHg，心血管風險屬高危險及高危患者應立即使用降血壓藥物治療；低危及中危患者則可嘗試改善生活習慣4周至12周，血壓仍不達標再處方降血壓藥物治療；
  • 二級中度：高壓在160至179mmHg浮動，低壓亦於100至109mmHg之間患者，應立即啟動藥物介入；
  • 三級重度：高壓≥180或低壓≥110，會引發各大身體器官病變，必須馬上進行介入治療並密切隨診。

而老人則因為身體狀況較為複雜，將另分類為65至79歲血壓≥150/90mmHg建議藥物治療、≥140/90mmHg屬心血管病高危患者；80歲或以上人士則收縮壓達≥150mmHg開始藥物治療；衰弱老人血壓≥150mmHg考慮使用降壓藥物。

高血壓｜5大高血壓生活建議

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