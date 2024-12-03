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12月好去處｜西九12.8鼓樂嘉年華及音樂會　體驗8國美食工作坊及演出

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發布時間： 8 分鐘前

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西九12.8鼓樂嘉年華及音樂會，體驗8國美食、工作坊、演出。

「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及5G直播音樂會將於12月8日（星期日）在西九文化區藝術公園舉行，活動由香港中樂團主辦、華懋集團呈獻，現場設多項體驗活動及演出。

此次活動可體驗8個國家駐港領事館呈現的美食與文化；3.47米巨型太平鼓、鼓樂與街舞工作坊，遊戲攤位、扭氣球、面部彩繪等；以及世界級鼓樂及舞蹈名家演出，令市民親身體驗節奏與文化的多重魅力。

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12月好去處｜8國文化美食與互動體驗

嘉年華當天，來自日本、印度、匈牙利、波蘭、埃及、越南、菲律賓及韓國的駐港領事館將呈獻各地特色美食與文化體驗，一站式感受全球多元文化。

此外，現場設有攤位遊戲、扭氣球及面部彩繪等活動，充滿歡樂氣氛，適合一家大小參與，更有機會贏取豐富獎品，成為12月必去的親子活動！

12月好去處｜巨型太平鼓、鼓樂及街舞工作坊

活動另一大亮點是高達3.47米的巨型太平鼓，市民可親身敲擊，感受鼓聲的震撼力量！香港中樂團將特設親子鼓樂工作坊，由專業導師帶領參加者初嘗鼓樂藝術的樂趣。

此外，現場特別邀請來自中國內地的非物質文化遺產鼓隊——陝西韓城行鼓及蘭州太平鼓，聯同香港的舞獅團隊於大草坪巡遊，與觀眾近距離互動，營造熱鬧非凡的嘉年華氣氛！

活動期間還設有街舞工作坊，節奏強勁、充滿動感，無論是小朋友還是大朋友，初學者或熱愛街舞的玩家，都可以盡情參與，更可挑戰一場精彩的街舞battle。

12月好去處｜鼓聲響徹西九

黃昏音樂會將由香港中樂團領銜演出，並邀請來自世界各地的藝術家攜手演繹，包括日本踢踏舞、韓國鼓舞、馬來西亞鼓劇場、新疆手鼓舞及印度Tabla藝術，帶來一場超越文化界限的節奏盛宴。

現場更設派發布郎鼓環節，邀請觀眾共同敲響鼓聲，與夕陽美景及悠揚音樂交織，為這場文化嘉年華畫上震撼句號。

12月好去處｜嘉年華及音樂會活動詳情

  • 日期：2024年12月8日（日）
  • 時間：12:00 – 16:45：鼓樂嘉年華，16:45 – 18:30：音樂會
  • 地點：西九文化區藝術公園大草坪
  • 音樂會直播平台：香港中樂團

（可自備地蓆野餐，享受黃昏夕陽下的音樂會）

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