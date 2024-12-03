  • 23°C
香港時間：2024124日 (三) 12:59

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

水上樂園｜田北辰斥海洋公園會因水上樂園破產　楊潤雄指言論僅個人意見

社會

撰文： 陳麗娜

發布時間： 18 小時前

最後更新： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

田北辰斥海洋公園會因水上樂園破產，楊潤雄指言論僅個人意見。

【海洋公園 / 水上樂園 / 立法會】海洋公園總入場人次及收入創5年新高，不計算政府資助、折舊、減值撥回和投資收入在內，經營虧損淨額為2. 9億元。

今日（3日）在立法會經濟發展事務委員會上，有議員指上個財政年度經營虧損金額，與政府每年資助額約2.8億元相若，當中水上樂園去年虧蝕約2億元，質疑2026年資助停止後，公園便有機會「執笠」。

園方指水上樂園開幕僅兩年，仍在成長階段。政府強調園方已採取多項開源行動，強調「執笠」說法只是議員的個人意見。

海洋公園業績｜海洋公園料受惠大熊貓熱潮　新財年財政較原先預期改善

點擊圖片放大
+3
+2

海洋公園｜倡康文署應接管水上樂園

實政圓桌田北辰指，海洋公園上年度虧損金額，與政府每年資助額約2.8億元差不多，指資助只是用來抵銷水上樂園每年約2億元的虧蝕，估計政府在2026年停止資助後，海洋公園便有機會破產，認為康文署應接管水上樂園。

海洋公園公司行政總裁黃嗣輝回應指，水上樂園至今只營運約兩年，仍處於成長摸索階段。文化體育及旅遊局局長楊潤雄則回應指，海洋公園已採取開源節流的行動，譬如在不裁員下，在冬天關閉水上樂園、2028年開放新歷險主題區等，強調有關園方會因而「執笠」的說法只是田北辰的個人意見。

立法會議員田北辰。

海洋公園｜建議分級收費睇熊貓

另外，新民黨議員葉劉淑儀關注10月本港天氣仍然炎熱，為何園方決定水上樂園在10月15日休園。黃嗣輝解釋，冬季恆溫池及暖氣等成本昂貴，加上10月底海洋公園舉行萬聖節活動，需要大量人手，在衡量兩方開支及收益後，決定10月中開始休園。

內地贈送的一對大熊貓將於12月8日正式與公眾見面，而兩隻港產大熊貓寶寶預計最快可於2025年第一季與公眾見面，海洋公園公司主席龐建貽表示，園方推出有關周邊商品售價介乎60元至1,000多元的，均已搶購一空，形容反映熱烈。

民建聯陳勇關注，6位熊貓可為園方及本港帶來多少經濟效益，並建議就觀看大熊貓寶寶的直播片段設分級收費等。楊潤雄稱不認同海洋公園要獨自承擔帶動所有大熊貓經濟的責任，認為社會各界需要共同發展及宣傳，希望透過不同活動在社會帶起熱度，帶動商機。

旅遊界立法會議員姚柏良建議，為深圳居民提供生日免費入園優惠，並加強向主要客源東盟市場宣布推廣。龐建貽指，非本地客人增加3倍，當中東南客增長以倍數計，又指現時已針對內地旅客提供門票折扣優惠。

立法會一個委員會討論海洋公園最新發展。（梁偉榮攝）

海洋公園丨園方表示積極拓展客源

選舉委員會界別議員周文港建議，園方吸引大灣區學生到入園研學，並研究推出大熊貓影視產品。黃嗣輝回應指，不少員工已考取研學導師的資格，現時已有本港學校協助內地姐妹學校申請訪港研學。

另有議員關注，園方2028至29財政年起需向政府償還54億貸款，對其營運影響，楊潤雄稱，園方還款期首19年，每年只需還3,700萬，需對其營運狀況影響有限。

新民黨議員容海恩關注園方如何積極拓展中東市場，抓緊機遇。海洋公園公司行政總裁黃嗣輝表示，過去積極參與旅發局主辦出訪中東的研討會及活動，而園區設施亦已取得清真認證資格，準備好迎接中東旅客。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜小組學習以強助弱　沙循小學營造愉快上學環境

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

海洋公園 網絡熱話 主題樂園 田北辰 楊潤雄 東盟 立法會 葉劉淑儀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮驚患肺腺癌　體檢揭肺有陰影開刀做手術　感謝杜汶澤照顧：有你真好
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚