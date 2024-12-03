海洋公園｜田北辰斥海洋公園會因水上樂園破產　楊潤雄指言論僅個人意見

▲ 立法會一個委員會討論海洋公園最新發展。（梁偉榮攝）

海洋公園總入場人次及收入創5年新高，不計算政府資助、折舊、減值撥回和投資收入在內，經營虧損淨額為2. 9億元。

今日（3日）在立法會經濟發展事務委員會上，有議員指上個財政年度經營虧損金額，與政府每年資助額約2.8億元相若，當中水上樂園每年虧蝕約2億元，質疑2026年資助停止後，公園便有機會「執笠」。

園方指水上樂園開幕僅兩年，仍在成長階段。政府強調園方已採取多項開源行動，強調「執笠」說法只是議員的個人意見。

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實政圓桌田北辰指，海洋公園上年度虧損金額，與政府每年資助額約2.8億元差不多，指資助只是用來抵銷水上樂園每年約2億元的虧蝕，估計政府在2026年停止資助後，海洋公園便有機會破產，認為康文署應接管水上樂園。

海洋公園公司行政總裁黃嗣輝回應指，水上樂園至今只營運約兩年，仍處於成長摸索階段。文化體育及旅遊局局長楊潤雄則回應指，海洋公園已採取開源節流的行動，譬如在不裁員下，在冬天關閉水上樂園、2028年開放新歷險主題區等，強調有關園方會因而「執笠」的說法只是田北辰的個人意見。

另外，新民黨議員葉劉淑儀關注10月本港天氣仍然炎熱，為何園方決定水上樂園在10月15日休園。黃嗣輝解釋，冬季恆溫池及暖氣等成本昂貴，加上10月底海洋公園舉行萬聖節活動，需要大量人手，在衡量兩方開支及收益後，決定10月中開始休園。

內地贈送的一對大熊貓將於12月8日正式與公眾見面，而兩隻港產大熊貓寶寶預計最快可於2025年第一季與公眾見面，海洋公園公司主席龐建貽表示，園方推出有關周邊商品售價介乎60元至1,000多元的，均已搶購一空，形容反映熱烈。

民建聯陳勇關注，6位熊貓可為園方及本港帶來多少經濟效益，並建議就觀看大熊貓寶寶的直播片段設分級收費等。楊潤雄稱不認同海洋公園要獨自承擔帶動所有大熊貓經濟的責任，認為社會各界需要共同發展及宣傳，希望透過不同活動在社會帶起熱度，帶動商機。

旅遊界立法會議員姚柏良建議，為深圳居民提供生日免費入園優惠，並加強向主要客源東盟市場宣布推廣。龐建貽指，非本地客人增加3倍，當中東南客增長以倍數計，又指現時已針對內地旅客提供門票折扣優惠。

選舉委員會界別議員周文港建議，園方吸引大灣區學生到入園研學，並研究推出大熊貓影視產品。黃嗣輝回應指，不少員工已考取研學導師的資格，現時已有本港學校協助內地姐妹學校申請訪港研學。

另有議員關注，園方2028至29財政年起需向政府償還54億貸款，對其營運影響，楊潤雄稱，園方還款期首19年，每年只需還3,700萬，需對其營運狀況影響有限。

新民黨議員容海恩關注園方如何積極拓展中東市場，抓緊機遇。海洋公園公司行政總裁黃嗣輝表示，過去積極參與旅發局主辦出訪中東的研討會及活動，而園區設施亦已取得清真認證資格，準備好迎接中東旅客。

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