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親子好去處︱第7屆兒童書展亞洲博覽館12.6開鑼　集BB展+嘉年華+香港學校巡禮

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

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第7屆兒童書展亞洲博覽館12.6開鑼。

第七屆「兒童書展暨超級親子用品展」（兒童書展）將於2024年12月6-8日假亞洲國際博覽館盛大舉行！預計將吸引逾30萬本地及大灣區公眾入場。今屆「兒童書展」以「兒童中外文化藝術交流世界」為主題，緊貼政府公布《文藝創意產業發展藍圖》，鼓勵新一代發展創意，銳意打造香港成為「中外文化藝術交流中心」。適逢聖誕佳節，本屆書展更特別融入濃厚的節日氣氛，現場將設置各式聖誕裝飾，營造溫馨歡樂的節日氛圍，讓家長和孩子們一同感受聖誕的喜悅。兒童書展總策劃盧英傑先生在本日（2日）新聞發佈會中指出，繼九月舉辦的第六屆兒童書展取得30萬人次入場佳績後，決定本月再度加開，並預告已於亞洲國際博覽館預訂場地至2028年，彰顯其持續舉辦兒童書展的決心。

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本屆兒童書展規模空前，加碼連開四個展館，多達1,000家商戶雲集，帶來琳瑯滿目的親子產品、乾貨及美食。D&P Education Kingdom 行政總裁崔敬廷先生表示，兒童書展旨在實踐「寓學於樂」的理念，促進文化交流，提供優質學習體驗，讓孩子在玩樂的同時，心靈上有所得著，探索中華文化及「一帶一路」沿線國家的藝術文化。

本屆「香港學校巡禮」將有超過200間本地中學、小學及幼稚園參與，其中更有近50間為保良局小學及幼稚園。灣區教育聯盟總策劃梁兆棠校長表示，首屆「香港學校巡禮」十分成功，整體參展學校亦感滿意，認為對收生有一定幫助，除了家長有機會親身與校長及老師對談，獲取學校資訊外；「香港學校巡禮」為參展學校提供與家長直接互動的平台，讓學校代表能更深入地介紹學校特色及各項資訊。這些資訊不僅限於香港本地發佈，更會透過「小紅書」等新媒體平台傳播至大灣區，讓更多不同地區的家長認識香港優質教育。

今屆「兒童書展」以「兒童中外文化藝術交流世界」為主題，特設中華文化體驗館，以中國地理文化故事為主題，以「故宮」、「長城」、「敦煌」、「兵馬俑」及「長江三峽」等景區，培養小朋友對中國歷史的興趣，助其建立文化自信。

兒童書展首設「冰雪世界」 沉浸式體驗歡度聖誕

兒童書展今年聖誕將為小朋友帶來更多驚喜！承蒙香港基督教女青年會鼎力支持，屆時將有約百位扮成聖誕老人的義工，為小朋友送上聖誕禮物和祝福，傳遞濃濃的節日暖意。大會更首度打造「聖誕繽紛祈願世界」，以沉浸式互動體驗帶領小朋友走進夢幻冰雪世界，並設有教育展板，讓孩子們學習氣候變遷的相關知識，實踐寓教於樂。

今屆「兒童書展」再度獲11 SKIES冠名贊助。11 SKIES是位於航天城的全港最大零售娛樂及旅遊地標，設有3幢以專業服務為主題的辦公大樓，由K11 ATELIER營運。11 SKIES及K11 ATELIER與「兒童書展」舉辦地無縫連接，經由一條行人天橋即可到達。

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第七屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）焦點

香港學校巡禮：第二屆「香港學校巡禮」將有200多間中小學及幼稚園參與，展期內達30多場講座、學生表演及演講，家長更可親身與校長、老師及學生溝通。

大量歐美圖書特價發售：雲集家長必買歐美圖書書商，推出超抵展場優惠！

聖誕繽紛祈願世界：大會首度增設「聖誕繽紛祈願世界」，以沉浸式互動體驗帶領小朋友進入「冰雪世界」，籍此教育孩子要珍惜地球資源，更可以即場寫「祈願明信片」，將心意和祝福送達親朋好友。

兒童充氣遊樂園：3至10歲小朋友可憑兒童門票現場登記取籌，免費參與一節充氣樂園，大熱必玩！

荔園嘉年華：「荔園嘉年華」再度進駐，精選6大經典遊戲，挑戰大人小朋友身手，贏取豐富獎品。

中華文化體驗館：以中國地理文化故事為主題，以「故宮」、「長城」、「敦煌」、「兵馬俑」及「長江三峽」等景區，培養小朋友對中國歷史的興趣，助其建立文化自信。

一帶一路研究所：「一帶一路」是中國對外發展的重要戰略。展區將藉展覽以教育角度，讓小朋友了解國家偉大及重要的政策，培養國際視野。

大灣區BB展 + 聖誕BB爬行大賽及運動嘉年華：由D&P Education Kingdom主辦的「大灣區BB展」雲集人氣母嬰品牌，同場舉行「BB爬行大賽及搬公仔大賽」，屆時將逾2千家庭參加。比賽獎品豐富，得獎BB將為媽媽贏取第一粒半卡寶石。

聖誕繽紛感謝祭：為回饋入場人士，各展商將推出超抵精選優惠，包括免費產品、$1優惠等，數量有限，會場必搶！大會亦推出會場購物賞及會場禮品包，更設會場大抽獎，獎品豐富。

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