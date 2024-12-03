劉家昌驚傳逝世丨生前暴瘦傳腦及肺部有腫瘤　劉家昌最後發文：盼唱一次《我是中國人》

▲ 「流行音樂教父」劉家昌驚傳病逝，享年81歲。

【劉家昌 / 甄珍 / 章立衡】「流行音樂教父」劉家昌在今天（12月3日）驚傳病逝，享年81歲。台灣媒體向他在台灣的大兒子求證，但未獲證實，轉而向他香港的朋友查證，對方證實劉家昌昨天病逝的噩耗。

另外，網上資料一直指他在1940年出生，不過他的香港友人表示，劉家昌屬羊，真實年齡為81歲，而非網傳的83歲。

劉家昌在微博最後發文中表示，自己從事音樂工作60多年，作品近3000首歌，一生最後的願望是落葉歸根「能回到祖國」，表示：「希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次《我是中國人》。」

劉家昌驚傳逝世丨最後一次露面暴瘦傳腦及肺部有腫瘤 生前最後發文：唱一次《我是中國人》

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劉家昌逝世丨腦及肺部有腫瘤

劉家昌去年怒控前妻甄珍與兒子章立衡奪產，對於兒子由原名劉子千改為章立衡卻未告知，更是在微博發文怒斥「不忠不孝、不知羞恥」。

另外，他生前貼出一張近況照，只見當時他已暴瘦。台灣媒體向他的兒子求證此事，據悉只回應「父親人在家」便匆忙掛電話。有媒體指，劉家昌在香港友人證實他昨日病逝，並指劉家昌腦及肺部有腫瘤，但不願積極治療。

▲ 劉家昌。

劉家昌逝世丨曾來港辦理身份證

資深傳媒人汪曼玲在社交平台貼文稱驚聞劉家昌噩耗。她指，有傳劉家昌在12月1號台北逝世。

汪曼玲表示，劉家昌於2023年7月曾來港辦理回鄉證、2024年2月8日來港辦理身份證：「當時朋友陪着他排隊，劉家昌依然很精神奕奕。之後他右邊頸部出現了一大腫塊，檢查後才發現腦及肺都有腫瘤，到榮總醫院進行化療」。她並稱，友人致電畀劉家昌大仔證實死訊。

劉家昌曾有兩段婚姻，他與首任太太江青育有一子，劉家昌離婚後與影后甄珍結婚，生下兒子章立衡（前名劉子千）。

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