遺產爭奪｜老公猝死妻子火速領走113萬遺產　奶奶怒告法庭結果咁判

▲ 台灣一名商人意外猝逝，其妻子隨即取走所有遺產，引起死者母親不滿。

【猝死／遺產】台灣一名商人意外猝逝，其妻子隨即取走戶口共台幣472萬元存款（約港幣113萬元），引起死者母親不滿，提出民事訴訟。案件經法院審理後，近日判決新抱需向奶奶支付台幣273萬元（約港幣65萬元）。

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綜合台媒報道，死者為一名邱姓商人，於2021年11月16日死亡。根據法庭判決書，邱母主張新抱在兒子死後，辦理拋棄繼承的手續，因此她是唯一繼承人；但新抱隨後卻在11月17日，從兒子銀行戶口中轉帳台幣450萬元（新台幣，下同），並提取台幣現金22萬元，侵佔原本應該由她繼承的財產。扣除新抱之後歸還的台幣198萬元，尚有274萬多元未歸還，因此決定提出訴訟。

而死者妻子出庭時則表示，自己領取丈夫的473萬元遺產後，分別用了43萬9,980元支付喪葬費用、35萬元支付靈骨塔位、6.5萬元支付宜蘭縣冬山鄉農會貸款、7.5萬元支付宜蘭縣五結鄉不動產貸款、30萬元支付債權人ＯＯ園藝維護工程企業社，另使用2,533元支付丈夫辦理的住宅火災保險費，以及150萬餘元支付丈夫2020年度的綜合所得稅，並歸還了剩餘的198萬元，因此不應構成侵佔遺產的行為。

她主張，自己取錢是為了清償丈夫留下的債務，而丈夫的遺產總額並未減少，加上自己已在2022年12月將剩餘的遺產歸還，因此奶奶實際上並未受到損害。

但邱母就對此駁斥，指新抱是按照自己的意思去支出這些金額，且均由侵佔兒子的遺產給付，也並未通知她；而喪葬契約是媳婦與殯葬行業工作者自行訂定，塔位還登記在對方名下，根本不屬於為死者清償債務。

桃園地方法院審理後認為，無論塔位登記在誰名下，邱母都享有不必另行支出塔位的利益，因此妻子支付邱男喪葬、塔位費用後，向作為繼承人的奶奶請求相關費用，自屬有據。不過依法律規定，邱男死後的遺產為全體繼承人公同共有，因此其妻子在領取472萬元時，主觀上已屬故意侵占遺產，需要負上損害賠償責任。

最終，法院於今年12月宣判，死者妻子應向奶奶支付273萬4919元（約港幣65.4萬元），而邱母則應給付78萬9980元（約港幣18.9萬元）喪葬費及塔位費用。目前全案仍可上訴。

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同場加映：10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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同場加映：猝死4大高危因素

浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科醫生盧曉曾引用過往刊登在《中國急救醫學期刊》的研究，指30歲高血壓患者比一般人猝死風險高30%，藉此提醒高血壓患者如果血壓控制不佳，容易出現併發症，如腦出血、心肌梗塞等。

盧曉分享4個猝死高危因素：

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猝死｜３大生活建議

盧醫生提醒，30歲出頭的年輕人要開始注重健康，不要「無度消耗自己」，因疲累和各種因素會日積月累，造成日後猝死的關鍵因素。他建議，平日可以養成恆常運動的習慣，適量運動，平日亦減少捱夜、吃宵夜等不良習慣。

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