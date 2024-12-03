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劉家昌逝世｜劉家昌生前跟甄珍母子爆爭產案　音樂教父曾怒斥：死前還我公道

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【劉家昌/甄珍/章立衡】著名音樂人劉家昌驚爆已離世消息，終年83歲，據台媒報導，劉家昌於年初確診患上腫瘤，惟他沒打算積極治療，於今年7月1日，劉家昌於社交網分享一張獨照，從照片所見他消瘦不少，原來當時劉家昌患病中。

劉家昌獲封為「音樂教父」。（取自微博）

劉家昌逝世｜跟甄珍婚姻只維持9年

劉家昌於音樂路上有輝煌成績，不過婚姻生活卻不如意，劉家昌經歷兩段婚姻，第一任妻子為江青，二人育有一子；其後他跟影后甄珍結婚，生下兒子章立衡（前名劉子千）。惟劉家昌跟甄珍的婚姻只維持9年，兩人於兒子1歲時離婚，及至2018年，甄珍母子跟劉家昌更爆發爭產風波，去年10月，劉家昌於微博發文炮轟甄珍母子無情奪產。

當時劉家昌曾痛喊：「剷除這對沒有廉恥、目無法紀的母子在社會橫行，希望老天有眼，在我死前還我個公道吧。」，他更怒斥兒子章立衡（前名劉子千）：「不忠不孝、不知羞恥」。

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劉家昌逝世｜指控甄珍偽造文書

及至今年7月1日，劉家昌再度於微博開火，發文指控甄珍在北京偽造文書，令自己經營14年的公司帳本全部沒收。

劉家昌聲稱由於鷹潭公安「被收買」，衝進公司的會計室沒收14年來的帳本，將公司被凍結，讓他難以接受努力了14年的成果，被一群「貪官汙吏」毀了，他更悲喊：「只能求助中紀委，保護我們中國是有法治尊嚴的國家」

最後，他強調今年已83歲，別無所求，家昌說：「只希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次《我是中國人》」。

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