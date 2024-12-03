大欖隧道︱欖隧收費最快明揭盅　運物局稱商用車劃一下調收費

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大欖隧道的專營權將於明年5月底屆滿，運輸及物流局昨表示，政府計劃在收回欖隧後大幅下調所有車種收費，其中商用車下調後劃一收費，消息指，政府最快明天公布收費詳情。

運物局昨於社交平台表示，新方案能紓緩替代路綫屯門公路以至吐露港公路的交通，但對於欖隧完全免費的提議，局方引述各界普遍認同需保持欖隧暢通，並指過去10年欖隧繁忙時段使用量一直高企，故須謹慎調整隧道費。

局方表示，其中商用車會以「效率優先」原則下調並劃一收費，以支持物流業的營運和發展。局方另引述有非專營巴士營運商反映，若商用車收費下調，營運成本可以減低，亦指新收費將支持物流業的營運和發展，減少行車距離、時間和燃油成本，並以節省的燃油費亦可抵銷隧道費，增強運輸業界的經營效率。

目前大欖隧道按車種，收費28至213元不等 (詳細報道)。消息指，政府最快明天(4日)公布收費方案，其中的士及商用車分別劃一收取28元及43元，而私家車及電單車採取「分時段收費」，收費按時段介乎18至45元、以及7.2元至18元。

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