一簽多行｜餐飲業界料12月總生意額增至近$120億　惟百貨業界指內地客購買力弱

▲ 深圳居民赴港「一簽多行」周日恢復，首兩日訪港內地客即現增幅。（朱永倫攝）

深圳居民赴港「一簽多行」周日（1日）恢復，首兩日訪港內地客即現增幅。餐飲業界料12月總生意額將按年增2成至近120億元，惟百貨業界指內地客購買力轉弱，料生意只微增。

「一簽多行」時隔9年，於本月1日起恢復，入境處數字顯示當日有約10.9萬名內地客訪港，按周增約11.1%，對比上月首周日（11月3日）更激增約32.6%；本周一（2日）訪港內地客則錄近7.8萬人，按周增近3.9%。

李香港餐飲聯業協會會長黃家和說，措施重推首日，各區人流明顯較過往周末增加，食肆生意增約1成。他形容「一簽多行」恢復方便旅客和商務客，加上香港聖誕氣氛較內地濃厚，一對大熊貓又即將亮相，相信吸引市民留港同時，逐步會有更多內地客，甚至東南亞客訪港，令聖誕餐飲市道暢旺，預計12月總生意額達近120億元，按年同期增約2成。

香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠就指，本月1及2日零售生意額增約8至10%，但形容內地客購買力不如疫前，「以前藥油買8至10枝，而家買1、2枝，消費總額都係上唔番。」他又指業界生意至今僅回復至疫前約一半，若要完全恢復，料需待政府開放更多內地城市「一簽多行」。

上水「水貨街」未見水貨客重臨

當年「一簽多行」實施期間，上水新康街一帶的「水貨街」人頭湧湧。被問到會否擔心水貨客再現？李家超昨說，內地貨物品種豐富，消費市場亦由實體消費轉向電商購物，加上當局具執法能力及決心應對，有信心控制得很好，料水貨客未必出現。

上水美妝店負責人陳先生稱近日未見水貨客重臨，客量與之前相若，認為「一簽多行」與「一周一行」對生意幫助分別不大，「（內地人）不會因為一周可來3次就來，就如香港人不會每周去4至5次深圳。」

另一美妝店負責人戴先生形容海關嚴打水貨客，令內地客不敢大量買貨，加上他們現時更傾向網購，料生意最多只增1成。

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記者：梁薾心