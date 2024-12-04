南韓戒嚴｜旅議會稱約300至400港人在南韓　入境處暫未接獲港人求助

▲ 首爾弘大街上仍有市民行走，整體情況平靜。（受訪者提供）

韓國總統尹錫悅今晚（3日）突然宣布緊急戒嚴，旅議會指目前約有300至400名港人在韓。受訪者提供的當地片段顯示，首爾弘大街上仍有市民行走，整體情況平靜。

南韓戒嚴｜港府提醒赴韓港人注意安全

入境處至今未有接獲港人求助，港府提醒前赴韓國的港人注意人身安全，避開人群聚集的地方，並留意當地就最新情況的公布。

保安局鑑於韓國當地的戒嚴事件，已更新外遊警示網頁有關韓國的附加資料，並會繼續密切留意當地局勢，如有進一步消息，當局會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁 （www.sb.gov.hk/chi/ota） 發布當地最新情況。

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旅議會主席徐王美倫指，目前約有數十團、300至400名港人在韓，向當地合作夥伴查詢後，仍未知戒嚴實際措施為何，暫時一切正常。她呼籲身處當地的港人出門小心，留意政府公告，並緊記入境處24小時求助熱線。

縱橫遊常務董事袁振寧則稱，現時有5團在首爾，合共超過100名團友，全部安全，正在酒店休息。明天行程暫會繼續，但若政治行動升級，或保安局發出紅色或黑色外遊警示，將取消餘下行程，盡快送客人回港。 至於原訂明日（4日）出發的韓國團亦會如期出發，除非航班取消，或保安局發出紅色或黑色外遊警示。

袁振寧又引述當地導遊稱，韓國國民認為總統宣布戒嚴只是政治手段，絕不能影響民生。

東瀛遊執行董事禤國全說，目前正有6個旅行團在韓，涉約110名團友，暫時未見特別大影響，若有最新情況會馬上再通知團友。

永安旅遊發言人表示，現時共有5團、約70人身處韓國，公司接獲消息後，已第一時間與當地導遊了解情況，據知現時市面一切正常，行程未有受到影響。

發言人又稱，因應特區政府暫未就現時情況發出任何旅遊警示，當地旅行團將如常繼續行程，而明日（4日）出發的團隊亦會如常出發。永安旅遊會密切關注韓國當地事態發展，並適時作相應措施安排。

翻查入境處網頁，截至今晚11時30分為止，處方未有對南韓發出外遊警示。

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