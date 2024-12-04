義教基層｜可嵐何紫綸支持助養學童計劃　教沖咖啡+餐桌禮儀提升小孩技能

▲ 啟動禮主禮嘉賓大合照（左起）亞洲企業家協會創會會長傅鋒榮先生、立法會議員郭鈴麗女士、「18同行」創辦人黎雅雯小姐、臨床心理學家黃志明博士及仁愛堂副主席胡臻霆先生（相片由機構提供）

【慈善/基層學童/18同行/全額助養學童計劃/可嵐/何紫綸】慈善機構「18同行」於12月1日（日）舉行的「『全額助養學童計劃』啟動禮 暨 慈善舞會晚宴」圓滿結束，一眾藝人包括陸永、可嵐、​​何紫綸、陳國峰和施匡翹也支持此計劃。一向喜歡小朋友的可嵐及何紫綸也希望出一分力，準備與機構合作，分別義教基層學童沖咖啡和餐桌禮儀。

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義教基層｜可嵐義教沖咖啡發掘小朋友天賦

可嵐認為資優的小朋友也很需要後天的栽培，她表示：「很多時資優的學生受經濟環境所限，沒機會接觸相關範疇的知識和技能，其實也很可惜。」可嵐指她小時候的家境也不富裕，沒有太多資源給予她上興趣班，因此她通常在圖書館看書自學，因此學懂很多技能，其中自學最成功的是烹飪。

作為咖啡班導師逾8年的她，得悉「18同行」幫助到低收入家庭的小朋友學不同的興趣，因此也出一分力，將與機構合作義教小朋友沖咖啡。她亦希望機構可以給予小朋友更多機會，幫助他們發掘到更多天賦。

義教基層｜何紫綸鼓勵小朋友從小訂立目標

何紫綸十分喜歡小朋友，以前做模特兒導師時也會教小朋友行catwalk、儀態及餐桌禮儀，她指：「很多小朋友，特別是低收入家庭，當他們想吃西餐時，我們會教他們最基本的禮儀。如果他們學懂了，對他們長大了出社會工作也有幫助。」當她知道「18同行」 這個計劃時，也很想與機構合作，教小朋友餐桌禮儀。

此外，何紫綸一向鍾情於頌缽，最近亦成為了頌缽治療師。她認為找到自己的興趣非常重要，也支持小朋友了解自己喜歡做的事，發掘自己的興趣，對將來工作便有幫助。正如她小時候的志願是成為模特兒，於是她朝著這個方向努力，當實踐目標時會更得心應手、更開心、更有光芒。

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「全額助養學童計劃」資助小孩直至成才

於2022年開展的「全額助養學童計劃」是一個為期10年的計劃，為學童持續提供學費全額資助及興趣班費用或免費課程，從小培養到成才，至今已幫助了逾200個來自劏房戶及綜援戶的學童實現夢想，在⾳樂、舞蹈及學術方面發展，並取得優異成績。

申請「全額助養學童計劃」的學童為⁠劏房或綜援家庭，有意參加計劃的學童首先需經過家訪、面試和幾堂免費課程的觀察，再進行遴選。入選計劃之學童可獲資助免費參與心儀的興趣班，同時他們的課堂出席率需要達90%，並須參與10小時義工服務，貢獻社會。在此期間，計劃也將持續關注他們的學習狀況和家庭經濟情況。

直至今年，18同行獲發88牌（慈善機構牌照），因此也正式啟動「全額助養學童計劃」，希望可以幫助更多有需要的低收入家庭的小孩。

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