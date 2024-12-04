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親子好去處｜全港首創放題寵物烘焙登場　家長可免費帶1位小童任整聖誕蛋糕曲奇

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 23 分鐘前

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全港首創的放題寵物烘焙工作坊適合家長和小朋友一起參與。

【親子好去處/聖誕好去處/限時優惠/小童免費】聖誕節快到，家長不妨帶小朋友一起參加全港首創的放題寵物烘焙工作坊，於12月10日前成功預約有早鳥優惠外，1位成人更可免費攜帶一位12歲以下之小童。小朋友可發揮創意及訓練手部小肌肉，又可把聖誕特色的烘焙品送給愛寵品嚐，齊齊食聖誕大餐，開心又抵玩！

90分鐘任做寵物蛋糕、芭菲、曲奇

寵物用品食品零售網店及資訊平台HAPPY PETFORM由2024年12月1日至12月24日推出90分鐘的「全港首創放題寵物烘焙 - 聖誕萌寵烘焙派對」工作坊，並提供超過50款裝飾、插牌及蠟燭放題任用，亦會提供所有烘焙食材、食譜、用具及包裝。

製作烘焙品的過程過簡易快捷，寵主於選單中挑選想做的成品，然後按照相關食物所建議的材料和做法製作烘焙品，再發揮創意，加上裝飾。過程還有專人協助和指導，即使沒有煮食天份的朋友也能輕鬆駕馭！

此外，食材屬100%人食級別、無添加純天然、多種人氣口味款式，包括雞肉派對蛋糕（3吋半）、鱈魚窩夫、雞胸曲奇、牛肝曲奇、三文魚紙杯蛋糕、香蕉派對蛋糕等等。

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聖誕萌寵烘焙派對：4款節日限定款式

「聖誕萌寵烘焙派對」特別推出了4款節日限定烘焙品，包括士多啤梨聖誕樹蛋糕／聖誕老人派對屋蛋糕（3吋）、白雪莓果芭菲、聖誕繽紛曲奇及飄雪樂園cupcake，不論裝飾和造型都充滿濃厚的節日氣氛。這些獨特又充滿心思的作品不單「打卡Able」，而且食材健康又美味，放心給寵物「過口癮」。

每節放題工作坊限時90分鐘，每人平均可完成3至4款烘焙品，如家長和小朋友身手敏捷的話，可以炮製更多款烘焙品，性價比高！

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜小組學習以強助弱　沙循小學營造愉快上學環境

「聖誕萌寵烘焙派對」詳情

每節時長：90分鐘

對象：2人成班，4人可包班。

限時優惠：於12月10日前成功預約12月24日前舉辦的工作坊，每位$299（原價每位$399）；1位成人可免費攜帶一位12歲以下之小童；4人或以上成班免費攜帶寵物

地點：荃灣柴灣角街長豐工業大廈12樓deZone 1202-K室，cre8zone（鄰近南豐紗廠）

查詢：9445 6216（Hannah）

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