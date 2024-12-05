THEi高科院畢業典禮2024   四位社會傑出人士獲頒授榮譽教授銜



香港高等教育科技學院（THEi高科院）於 11月26日、27日舉行2024年度畢業典禮，向近650名畢業生頒授學士學位、專業文憑，以及專業證書，與一眾親友見證畢業生的人生里程碑。THEi高科院亦向四位社會傑出人士頒授榮譽教授銜，以肯定他們對社會發展、行業貢獻以至教育關注等方面作出的努力和成果。



畢業典禮分別邀得職業訓練局主席戴澤棠先生、職業訓練局副主席葉中賢博士、職業訓練局副主席莊堅烈先生作歡迎致辭。而THEi高科院亦很榮幸邀請到多位重量級業界代表任主禮嘉賓，包括香港數碼港管理有限公司行政總裁、香港電腦學會會長鄭松岩博士；前民航處助理處長、領都航空顧間有限公司董事總經理梁汝強工程師，JP；以及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會名譽副會長、香港保齡球總會主席劉掌珠女士，SBS，JP等。

校長劉建德教授相信畢業生能成為行業重要專才



THEi高科院校長劉建德教授致開幕辭時，祝賀各畢業生圓滿完成學業，並踏上人生另一篇章，有信心畢業生能快速適應市場急促的轉變，成為重要的行業專才。他又寄語畢業生離開校園後，要保持謙遜、專業、創新和創業精神，在各行業領域運用所知所學，盡展所長，為自己及社會建設一個更美好的世界。



四位社會傑出人士獲頒授榮譽教授銜



為表揚各行業擁有傑出成就的人士及其對社會的貢獻，THEi高科院於畢業典禮上向四位社會傑出人士頒授榮譽教授銜，冀望透過與四位榮譽教授的交流、經驗分享和業界影響力，為THEi高科院學生搭建一個更多元化且全面的學習平台，以及聯動商‧校合作力量，為社會注入發展新動力。

香港工程師學會會長馬紹祥教授，GBS，JP：「感謝THEi高科院授予榮譽教授的殊榮！期待透過合作交流，協助培育優秀人才，為推動知識創新與社會進步出力。」



馬紹祥教授、工程師曾於2018年2月至6月期間擔任港深創新及科技園有限公司署理行政總裁。他於2014年1月加入香港特別行政區政府出任發展局副局長，其後於2017年2月獲委任為發展局局長。任內，他負責監管城市規劃及文物保育等政策，致力於解決土地和房屋供需失衡的問題。馬教授、工程師現為香港註冊專業工程師及英國特許工程師。

金百加集團主席、香港餐飲聯業協會會長黃家和教授，BBS，JP：「期待未來攜手傳揚『港式奶茶』非物質文化遺產，宏揚中華美食，培育人才，提升業界水平，以及向高質量發展，向碳中和目標邁進，建構多元平等共融社會。」

黃家和教授積極推廣「港式」飲食文化，成功申請將「港式奶茶」製作工藝列入香港非物質文化遺產。同時他積極參與內地及海外事務，對建設香港，推動教育、養老服務、食品安全、慈善活動及環保項目等都不遺餘力，屢獲殊榮，如香港特區政府頒授的銅紫荊星章及太平紳士、香港職業訓練局榮譽院士、香港市務學會榮譽會士。此外，黃教授也多次獲獎，如美國明尼蘇達大學卓越成就獎，及入選美國明尼蘇達大學名人堂，並獲粵港澳大灣區餐飲美食成就卓越大獎、資本雜誌頒授「傑出企業家大獎」等多個重量級獎項和殊榮。

金山軟件副總裁龔道軍教授：「感謝THEi高科院，這份認可讓我深感榮幸與謙卑，將秉承THEi高科院的創新、專業與創業精神，憑依自身熱情，踏實前行，竭力而為，期待引發向好之變。」

金山軟件副總裁龔道軍教授在遊戲研運、跨界文娛、資本和企業運營方面廣有積累，更完成了多個規模過億元人民幣的投融資工作。及後，創立西山居文旅，推進遊戲與實體娛樂跨界整合。時至今日，西山居馬來西亞、日本公司將國產網遊推廣到東南亞，用戶覆蓋全球數十個國家和地區，更創出每月活用戶超過1,000萬的佳績。2022年設立集團不動產中心，打造運營多個超20萬平米的新型產業園，實現集團資產保值、增值。

溢達集團副董事長楊敏賢教授，JP：「我很榮幸獲委任為榮譽教授。這一任命同時也認可了我們團隊在可持續發展，特別是以人為本方面所作出的努力。」

楊敏賢教授，JP現任溢達集團副董事長，負責集團的戰略規劃。同時擔任香港紡織商會名譽會長及香港紡織及成衣研發中心董事局主席，積極參與香港紡織服裝行業的發展。2022年楊教授，JP獲委任為太平紳士。她非常關注教育發展，是楊元龍基金創始人之一，致力於推動與提高兒童接受教育的機會。



師生同慶賀畢業 場面熱鬧



一連兩日的畢業典禮場面溫馨且熱鬧非凡。畢業生與一眾親友在多個精心佈置的「打卡位」拍照留念，齊慶祝步入另一個人生新階段。

(特約)