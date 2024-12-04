結業潮｜章魚燒始祖「日船」全線撤出香港　最後分店明年3月結業網民不捨學生時期回憶

▲ 章魚燒始祖「日船」全線撤出香港，最後分店明年3月結業。

【結業潮/飲食業/章魚燒】又執一間！結業潮不斷，作為不少90後中學集體回憶的香港章魚燒始祖「日船」，宣佈最後一間位於旺角的分店將於明年3月結業，意味著日船全線撤出香港，消息一出，不少網民都大感可惜，形容是一個時代的結束。

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結業潮｜日船章魚小丸子攻港逾25年

「日船章魚小丸子」於1995年在台中逢甲夜市創立，1999年由引進至香港開店，是香港章魚燒專門店始祖，其後又拓展至內地、美國等地。

日船攻港逾25年，全盛時期有6間分店。日船的章魚燒以外皮酥脆著稱，內餡有爽口椰菜和彈牙章魚，再配上特製甜醬油、沙律醬、芥末醬和柴魚片，船形包裝紙盒和透明沙律醬更是日船的招牌。

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結業潮｜日船全線撤出香港 旺角分店明年3月結業

日前有網民在社交平台Threads發文，指日船最後一間位於旺角的分店貼出結業告示，表示租約期滿，該店將營業至2025年3月，並感謝顧客多年對店舖的支持，換言之，日船届時會全線結業撤出香港。

結業潮｜網民不捨：食到個仔都讀中學了

樓主形容，日船是「香港為數不多食得落口嘅章魚燒，最後一間就嚟冇埋，唔敢想像出年3月之後我嘅生活有幾黑暗」。帖文一出引起熱議，不少網民都留言感嘆可惜，「呢間先係章魚燒經典之最」、「第一次食嘅時候讀緊中學，而家我仔都讀中學了」、「之後要去台灣先有得食了」。

結業潮｜網民分析結業原因：少咗好多人食

不過亦有網民認為，食物質素比以前有所下降，「之前真係好好食！最近一次食入面竟然擺粟米粒同冇以前咁香口了，每次經過都唔覺有人買，都預咗佢會執，係估唔到捱得到疫情捱唔到去而家」、「之前好多人排隊，宜家少咗好多人食，個問題係有時候唔係新鮮整，打開個盒啲沙律醬變曬色，味道還可以好似無之前咁好食」。

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