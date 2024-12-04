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八仙嶺蜂襲｜4人八仙嶺遠足遇蜂襲　1男走失4小時被尋獲送院不治【附蜂螫應急4大處理方法】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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【八仙嶺蜂襲/蜂螫／行山／過敏／蜜蜂攻擊／螫傷】行山人士注意！昨日（3日）4名行山男女在八仙嶺郊野公園遠足期間遇上蜜蜂攻擊，1名男子被螫咬後失聯近4小時後尋回，身上逾10處針孔，疑被蜜蜂螫傷昏迷，送院後終告不治，具體死因待查。有專家指出，被1-3隻蜜蜂螫傷足以出現嚴重過敏。

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八仙嶺蜂襲｜2男2女行山遭蜂襲 1死1傷

警方昨日（3日）下午約4時15分接獲報案，指4名行山人士，分別是2男2女在八仙嶺郊野公園衛奕信徑第九段行山時，懷疑遇到蜜蜂攻擊。其中一名54歲女子頭部和手腳被螫傷，送往那打素醫院治理時清醒；另一名男子則失聯近4小時。

救援人員直至晚上8時許於近犁壁山尋獲男子，但男子當時已經昏迷，身上手上有至少10多個針孔，懷疑被螫咬，送到東區醫院後證實不治。

據了解，2男2女均有行山經驗，4人早上9時從新浪潭路出發，途經衛奕信徑遭到蜜蜂襲擊，當時4人各自逃離現場。

蜜蜂螫傷｜專家：被1-3隻蜜蜂螫傷足以出現嚴重過敏

香港大學醫學院急症醫學臨床助理教授林沛堅接受TOPick訪問時指出，一旦被蜜蜂螫傷後，患者反應可以因人而異。據本港臨床個案上，大多病人只是被1-3隻蜜蜂螫傷，惟亦可以有嚴重反應。而蜜蜂數量愈多，理論上毒液引起的反應會愈大，被蜂螫後可出現過敏性休克，引致氣道收窄及窒息，以至血壓大幅下降，上述症狀可於數分鐘內出現。

蜜蜂螫傷｜蜂螫應急4大處理方法

行山期間遭蜜蜂螫傷事件時有發生。本港急症科專科醫生鍾浩然早前接受傳媒訪問時建議，被蜂螫刺傷後應急4大處理方法：

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蜜蜂螫傷｜紅十字會教自救貼士

香港紅十字會亦曾在Facebook發帖提醒，指若在郊外不幸被蜜蜂或其他昆蟲螫傷或咬傷，後果可大可小，輕則即時傷口痕癢、腫脹或疼痛，重則甚至出現呼吸困難或過敏性休克，「記住以下貼士，萬一有咩事都可以幫到身邊人或者自救！」

  • 首先要保持鎮定
  • 如果傷口留有螫針，用卡片或眉鉗將螫針刮走
  • 用清水沖洗傷口
  • 可冷敷傷患處，減輕痛楚和紓緩腫脹
  • 盡快去醫院治理

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