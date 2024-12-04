高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚

【高鈞賢 / 高鈞賢老婆 / 香港先生 / 港男】現年40歲的前港男冠軍高鈞賢，在前日（12月2日）公開與年輕他10年的圈外女友早已註冊結婚，太太更懷有身孕，他並在個人社交平台上載夫婦合照，並寫：「從相遇相知，到牽手結婚 。」

高鈞賢更表示：會繼續努力做一個強爸爸，老公。」更十分有承擔，表明：「會盡我所能去保護我的家」

高鈞賢結婚丨高鈞賢結婚太太趕生龍B 升呢人夫兼爸爸：盡所能去保護我的家

▲ 高鈞賢與太太。（高鈞賢提供）

高鈞賢太太︱知道太太曾結婚

他亦講得出做得到，因為高鈞賢公開婚訊，外間對他太太的背景有很多揣測甚至詆毀，比如指她是富婆，另外也有網民爆高鈞賢太太曾歷婚姻失敗並已有兩個小朋友。

對此，高鈞賢接受媒體訪問回應指，太太靠自己能力開中醫美容院。另外，承認太太在20歲時曾結婚並有兩個小朋友，但在兩年前已離婚，而所有事他也十分清楚地知道。

同時，高鈞賢指一切也是過去式，而他和太太與前夫所生的小朋友亦相處得很好。他強調太太並非娛圈中人，不想受大眾關注，也根本不需要受這些不必要的言論攻擊，而他我只係想做個好丈夫、好爸爸，盡自己能力保護太太。

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