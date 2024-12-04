明星創業｜林夏薇演《黑色月光》體會人生　薇薇：為生意帶來不少靈感

▲ （曾耀輝攝）

TVB台慶劇《黑色月光》迎來大結局，林夏薇在《黑色月光》中首次飾演反派角色，她回想收到角色當刻感覺「好爽」，全因她一直希望嘗試不同的角色，為自己跟「卓慧雲」的性格存有很大反差。

「我係一個好鍾意笑，好正能量的人，但卓慧雲就是一個缺愛、孤獨且黑暗的角色，所以今次飾演這個角色對我而言是一大挑戰。」

▲ 余滿月（楊茜堯飾）跟卓慧雲（林夏薇飾）宣戰

當薇薇初讀劇本時就不斷有「咁都得？」的想法，但當她真正代入角色後，她開始理解「卓慧雲」並希望為其發聲。薇薇認為角色存在反差可讓她代入到另一個人的世界去體會更不一樣的人生，因此衍生出「爽」的感覺。

體會不同人生

加入TVB 13年，薇薇拍過多部劇集作品，今次《黑色月光》就連反派角色都挑戰過，她認為飾演忠奸角色有不同的感覺。「以往演正派角色的時候，總會搵到同林夏薇相似的地方，今次演反派則同自己有著極端的反差。」

薇薇認為今年得到的收獲，在於年初演過《逆天奇案》「國民女友」阿Ｗing一角，同年又演過《黑色月光》卓慧雲「黑暗女王」，透過不同的角色體會不同的人生之外，早前公布創立鑽石品牌的她，更指能夠透過不同的戲劇世界對她的生意帶來不少創作靈感。

▲ 林夏薇今次演出被指有望角逐明年視后。

為角色寫小傳

薇薇透露每次接到新劇本都會為角色寫人物小傳，更會為前傳、中傳和後傳，將角色在心中變得立體，當然「卓慧雲」一角亦不例外。「我會寫佢係一個孤兒，細緻到連佢係邊度被人拋棄都寫。」

薇薇認為「卓慧雲」一角對她影響甚大，直頭有「上身」的感覺，薇薇憶述拍攝期間橫跨農曆新年，但為投入角色，她謝絕任何拜年，生人勿近，將自己保持在「卓慧雲」的孤獨、缺愛的狀態。

▲ 薇薇在劇中的貴氣千金造型亦贏盡熱話。

薇薇笑言有必要做到這種程度：「拍攝期間，我身邊的化妝師、工人姐姐都都好驚我，更有人指我的眼神好恐怖，無論我說話還是不說話，他們都好驚。」由於長期處於「卓慧雲」的低沉狀態，薇薇需要比以往花更長時間抽離角色。

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