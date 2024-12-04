結業潮｜良心雙餸飯「膳廚」周四結業　推特價優惠飲品一律$10

▲ 良心雙餸飯「膳廚」周四結業，店內現正舉行特價優惠飲品一律$10。

【結業潮/窮人恩物/兩餸飯/著數優惠】結業潮不止，食肆及零售店舖紛紛結業，以良心平價兩餸飯出名「膳廚」，昨日（3日）亦於社交平台宣布因經營困難，將於本周四（5日）結業，網民大為不捨，表示「日日咁好賣都執」。

結業潮｜上水兩餸飯「膳廚」周四結業

位於上水的兩餸飯店「膳廚」，昨日（3日）於Facebook專頁發布結業消息，指「由於經濟困難，無奈宣布本店將營業至2024年12月5日（星期四）」，並感謝大家一直以來的支持。店舖現正推結業優惠，所有飲品一律$10。

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▲ 膳廚於Facebook專頁公布周四結業的消息。（Faceboook@膳廚）

▲ 「膳廚」於2023年初開業，一直以親民價格作招徠。（Faceboook@膳廚）

▲ 店舖現正推結業優惠，所有飲品一律$10。（Faceboook@膳廚）

結業潮｜網民惋惜：又少個選擇

結業消息引來不少網民留言，紛紛表示不捨，「可惜呀…上水嚟講算係好有心嘅兩餸飯」、「上水粉嶺你最好食㗎」、「日日咁好賣都結業」、「多謝你哋用心經營」、「由開業幫襯到而家，好可惜！」。

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結業潮｜2023年初開業 曾$30可食鮑魚

「膳廚」於2023年初開業，一直以親民價格作招徠，每日提供多達15種餸菜，其中有不少更是名貴食材，如鮑魚、花膠、東星班等，兩餸飯價錢最初為30元，三餸飯為35元，後來價格有加價一次。另外店內也有自製飲品：椰汁燉桃膠燕窩、馬蹄烤奶西米、花旗参蜜等，多款飲品選擇最平8元起。

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