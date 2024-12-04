濕疹丨濕熱體質易誘發濕疹 中醫師：兩種食物有助控制病情

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濕疹發作，不少人歸咎飲食不節，註冊中醫師唐文儀博士表示，濕疹跟患者體質有很大關係，當中以濕熱體質人士，最易誘發濕疹。

有濕熱體質，患者會在皮膚反映出來，包括紅斑、丘疹、水泡、滲液等。濕熱體質的形成又分內濕和外濕，外濕受天氣形響，例如潮濕、雨季等水濕入侵身體。而內濕則是個人體質有濕邪，如愛好冷飲、魚生、炸物、辛辣、油膩及甜品等，若本身脾胃虛弱，運化水濕功能不足，體內便有水濕滯留，脾虛人士消化力較弱，食很少已容易飽肚，身體肥腫。

濕熱互結 首要辨證

熱邪亦是致病因素，患者會有容易發熱、口渴、便秘等症狀。當身體的濕邪、熱邪交雜，便會形成濕熱體質。典型症狀包括容易有痤瘡、口腔潰瘍、粉刺、眼有紅絲、面泛油光、面黃、口乾、口苦、舌紅苔黃、消化欠佳、腹脹、大便不順、小便發黃。男性陰囊潮濕、女性白帶過多。精神不振、身重困倦、乏力、嗜睡、急躁及易發怒。

唐博士表示，遇有濕熱互結患者，盲目清熱袪濕，成效不大，要詳細研究患者病情是濕重於熱，熱重於濕，還是濕熱並結，辨證施治，方能取得顯著療效。「我有不少多年濕疹患者來睇新症，大家熟落後傾偈會問，為何我開的藥方跟其他醫師不同？其實這個都是我多年醫治濕疹的經驗，要兼顧病人在不同時期，有無肝鬱、風邪、瘀阻等，要分清先後緩急治理。」

▲ 唐博士建議，有濕熱體質的濕疹患者，日常可適量進食甘寒、甘平的食物

配合治療 病情大改善

當患者痕癢減少，皮膚上的丘疹、滲液情況改善，情緒穩定，睡眠質素提升，對改善病情也有很大幫助。「病人只要配合治療，定時針灸服藥，跟醫囑在非常時期戒口，好多濕疹嚴重患者，很快已有一定改善。」

唐博士建議，有濕熱體質的濕疹患者，日常可適量進食甘寒、甘平的食物，如赤小豆、綠豆、芹菜等。節制攝取太多鹽、糖，避免加重濕疹病情，容易反覆發作。另亦要時常保持心情開朗、充足睡眠、運動等，均有助控制病情。服用任何中藥前請諮詢註冊中醫師。

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