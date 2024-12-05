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巴士破窗手錘｜巴士乘客頭頂破窗手錘吊吊揈　網民怪拍攝者不提醒乘客有危險

社會

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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巴士乘客頭頂破窗手錘吊吊揈，網民怪拍攝者不提醒乘客有危險。

巴士各處放置有敲碎玻璃手錘，錘頭尖銳可爆破玻璃，供乘客緊急疏散。

近日，有人在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指巴士上層窗邊一掛牆破窗手錘脫落，僅靠一條細線將其懸吊半空，手錘前後晃動，惟下方坐有一名正在看手機的乘客。

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破窗手錘｜手錘懸掛半空

據影片可見，手錘未放置在原有的固定器中，已完全甩脫，僅靠一條細線將其吊在半空，手錘隨巴士行車幅度前後不停搖擺，疑似手錘與車廂牆面碰撞頻發聲響。

破窗手錘掛在上層靠近玻璃處，下方坐有一名男乘客，正低頭專注看手機，並未注意或理睬頭頂似有異響，周圍乘客亦未提請或將其放回原位。

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破窗手錘｜網民質未為有人相助

此事引起熱議，網民指該情況十分危險，若細繩因巴士顛簸而斷開，「好大機會『中頭獎』」、「天靈蓋等著開嗎？」、「冇期待嘅畫面」、「死神來了」，不過，亦有人認為連接手錘的細繩牢固不會斷開，「有條細鋼纜」、「唔會跌，入面有條威也吊住」。

還有不少網民質問樓主為何不出手相助，「點解你會選擇拍片而唔係擺返好佢?」、「順手放返好咪得囉」、「拍攝者不救」，又質疑巴士車長是否擔責，「咁報警拉咗個巴士車長未？」、「駕駛室應該有警示音提示」、「巴士佬疏忽照顧乘客，炒得」。

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