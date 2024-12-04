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爸爸丨呂爵安驚喜現身首映禮 Edan演劉青雲兒子翁子光加戲

家事百科

撰文： Kawaii

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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《爸爸》全體演員和幕後出席首映禮。（Kawaii提供）

真人真事改編的故事，往往拍攝都需要十分多工夫，先要將本來事實深入了解，創作部分又不能太偏離，還要帶回故事本身原始性，資料蒐集、角色及內容設定都很重要。

翁子光導演很擅長這類型的片種，每次的挑戰都是有新驚喜，《踏血尋梅》、《正義迴廊》以及最近的《爸爸》。
《爸爸》是改編2010年驚動香港的荃灣弒母殺妹案，講述由劉青雲飾演的阮永年，一夜之間失去咗愛妻金燕（谷祖琳）和愛女厚恩（熊諾頤）。血緣摰親奪走了生命裏的摯愛，作為爸爸的永年怎樣去面對兒子厚明（蘇文濤）呢？

劉青雲雖不是一個爸爸，但演出十分精采。

導演翁子光表示起用新人演厚明，就是想帶給大家新鮮和自然的感覺。蘇文濤確實有亮眼表現，第一次拍戲的他，完全無懼兩位「父母」的名氣和演技，首次見面就在圍讀時，就是這種不知天高地厚的態度，他演繹角色更沒有包袱，與「妹妹」在片場「窒來窒去」的互動，導演覺得有些對話隨意亂撞出來，好有真實感即場加入電影中。

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谷祖琳演技昇華了

生活中劉青雲不曾是一個爸爸，他怎樣演繹好這個角色？青雲表示從來都沒有人一出生就會當爸爸，都是因為要當爸爸才去學做。有次在片場食飯，青雲望著蘇文濤，蘇文濤爆出一句︰「望咩望」？青雲︰「哇！就知道每個年代父子相處都不一樣，以前小朋友怎麼敢跟爸爸說這些，反映新一代父子已經變老友一樣！」

反而谷祖琳表示︰因為自己成為了媽媽，望著厚明厚恩的時候，眼神都會充滿「愛」，以前她真的會「啤細路」。要讚小谷今次落了很多苦功、時間、心機去處理這角色，其中有一大段客家話背了很久，還對著真的會客家話演員去講，她好有壓力。跟青雲又是第一次合作，導演又將整套戲中要令青雲忘不了的「美好」放在她身上，入場看過的人一定認同「這個真的是谷祖琳嗎？」 谷祖琳昇華了！

Edan演出是戲中一個驚喜位。

翁子光導演今次繼續用了很多演技派演員，青雲的家人、法庭內外、怕電影太沉重又用上一些搞笑角色，就算是電影選曲都細緻入微。起用呂爵安（Edan）做長大的厚明更是大膽，導演有次在另一電影首映中見到他，覺得Edan就是這個角色，跟錢小蕙監製說了便邀請他。

呂爵安收到邀請第一句問︰要不要演喊戲？最後究竟有沒有喊？要留待大家入場欣賞。Edan雖然只有一場戲，本來只在客廳跟青雲對話，但他覺得如果長大了的厚明出獄後回家，應該想望望家中的變化，除了廳、自己的房間都會想知道，導演又覺得提議不錯，便立即加入電影中。

《爸爸》電影雖然有令人壓迫心情的感覺，但當中有充滿不一樣的驚喜，入場欣賞時不要以為電影屏幕放映有事，導演用4︰3處理手法，令大家一齊進入當年環境和時代中。

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