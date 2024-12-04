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靚媽精明眼︱八達通再派錢！只需2個步驟最高可享$400回贈再自選卡面

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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八達通再派$300增值回贈！2個步驟完成！再送自選卡通卡面。

【八達通/派錢/現金回贈】八達通又派錢！八達通再度推出增值回贈優惠，從即日起至12月31日，新客戶只需在推廣期內完成以下2個步驟，即可享受高達400元的現金回贈，還可以自選卡面，有多款卡通可選擇，精明的靚媽千萬不要錯過這個好機會！

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校長專訪｜小組學習以強助弱　沙循小學營造愉快上學環境

八達通又派錢︱轉移實體八達通或加卡

步驟一：由即日起至12月31日，轉移實體八達通或於iPhone或Apple Watch加入全新八達通。八達通指，新客戶只需將八達通卡加入iPhone或Apple Watch，並於加卡日起計30日內，進行消費即可獲得最高300元回贈，再任選八達通App卡面商店內的卡面一張。

詳情請按此了解如何使用八達通App轉移實體八達通，以及按此了解如何使用八達通App或銀包app於iPhone加入全新八達通。

八達通又派錢︱申請自動增值服務

步驟二：申請自動增值服務

八達通指，於2024年12月31日前，用家在iPhone申請自動增值服務(經轉數快)、自動增值服務(經信用卡)，還可賺額外100元八達通增值額。

 

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八達通又派錢｜登記優惠連結

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優惠詳情：請按此
日期：即日起至12月31日

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