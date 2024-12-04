IB法律︱入讀法律系的7大建議　IB學生至少要考這一分數？

▲ 在香港，法律系確實受到IB學生的熱烈追求，這是因為法律職業的前景和挑戰性。

【法律系/IB全面睇/IB課程】在香港，法律系確實受到IB學生的熱烈追求，這是因為法律職業的前景和挑戰性。不過，儘管法律系沒有特定的必修科目要求，成功入讀法律系仍然需要具備一些關鍵因素。以下是一些建議，幫助您增加入讀法律系的機會：

1. 高IB分數

競爭激烈的法律系通常要求較高的IB分數，建議目標在38分以上，某些熱門學校可能需要更高。

2. 相關科目選擇

儘管沒有必修科目，但一些IB科目，能有效提升您的法律學習能力：

1）語言 A（母語或第二語言）

強調寫作和分析能力，有助於法律文件的撰寫和理解。

2）歷史

提供對法律發展的歷史背景理解，幫助分析法律與社會變遷的關係。

3）哲學

增強批判性思維和倫理分析能力，對於理解法律的道德基礎非常重要。

4）商業管理

有助於了解商業法律和商業運作的法律框架，特別是對於商業法的學習。

5）政治

了解法律制度和政府運作，提升對法律與政治之間關係的認識。

6）經濟

增強對法律在經濟環境中作用的理解，特別是涉及商業和金融法的情況。

選擇這些科目時，建議您根據自己的興趣和未來的法律專業方向來做決定。這不僅能幫助您在法律學習中表現出色，還能為您未來的法律職業打下堅實的基礎。

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3. 提高語言能力

強調寫作和口語表達，這對於法律學習和未來職業至關重要。

4. 參加相關活動

參與辯論、模擬法庭或法律相關的志願服務，這些經歷能提升您的法律思維和口才。

5. 撰寫優秀的個人陳述

在申請時，撰寫一篇突出的個人陳述，展示您對法律的熱情和未來職業的規劃。

6. 良好的面試表現

有些大學會進行面試，準備好表達自己的觀點和對法律的理解。

7. 了解法律行業

對法律行業的了解，包括不同的法律領域和職業路徑，可以在面試和個人陳述中表現出您的熱情和準備。

雖然法律系沒有明確的必修科目要求，但選擇合適的科目和積極參與相關活動，可以幫助您在競爭中脫穎而出。

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【文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載】

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