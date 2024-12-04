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智取iPhone 16｜黃埔天地聖誕老人大作戰　歡迎全港小學生競逐冠軍【內附報名連結】

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黃埔天地聖誕老人大作戰，歡迎全港小學生競逐冠軍寶座，每組冠軍的獎品是iPhone 16。

很多人都幻想過成為聖誕老人！今個聖誕，一眾小朋友將有機會一嘗成為聖誕老人的滋味，黃埔天地將於12月期間舉行「Jolly SantaMas」，歡迎全港小學生報名接受挑戰，競逐冠軍，有機會贏取總值高達2萬元的豐富禮品。

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「Jolly SantaMas」是一個結合遊戲、藝術與影相打卡的聖誕盛會，率先登場的是12月21日及22日舉行的「聖誕老人大作戰」。化身成為聖誕老人的小學生，以預備及運送聖誕禮物為主題，挑戰多個講求技巧、反應及策略的任務，競逐冠軍寶座，贏取總值高達2萬元的豐富禮品。比賽現正接受全港小學生報名參加。立即行動，馬上報名參加比賽！

「Jolly SantaMas」別開生面的環節，勢必是引頸期待的「聖誕老人大作戰」，2個組別共300位小學生將身穿聖誕老人服飾，化身為活力四射的聖誕老人，展開一場既歡樂又激烈的競技賽事！

報名參加的小學生將身穿聖誕老人服飾，化身為活力四射的聖誕老人，展開一場既歡樂又激烈的競技賽事！

比賽設有兒童組之外，還特設親子組，讓家長和子女一同合作以接力的方式闖關！參賽者只需在限時4分鐘內完成四個刺激的任務，最終以完成時間決定勝負。此外，各位「聖誕老人」在比賽前還可以盡情發揮創意，為自己的造型增添聖誕元素的配飾和裝扮。每組將選出一位最佳造型參加者，有機會贏取最矚目聖誕老人獎！

年滿6歲至12歲的小學生，於即日起可到活動網站報名參加比賽，截止日期為2024年12月13日！報名費用為港幣$100，每位參加「聖誕老人大作戰」的選手都將獲得一個精美的聖誕選手包，選手包為實用聖誕索繩袋，內含比賽時穿著的聖誕老人服飾、應節聖誕帽、零食包及價值$100的商場商戶現金券，絕對物超所值！

此外，冠、亞、季軍的獎品陣容更是非常豐富，包括每組冠軍的iPhone 16，亞軍的Dyson風筒及季軍的價值$1,000自助餐禮券，總值超過2萬元，每位參賽者都能帶著滿滿的驚喜回家！

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