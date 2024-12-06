糖尿病｜49歲女子患糖尿病不戒口竟誘發心臟衰竭亡　女兒揭1原因無節制飲食

▲ 49歲女子患糖尿病不戒口，竟誘發心臟衰竭亡，女兒揭1原因無節制飲食。

【糖尿病症狀／糖尿病飲食／心臟衰竭】糖尿病與飲食習慣息息相關。河南一名49歲女子罹患糖尿病，惟因她對食物完全不戒口，結果誘發心臟衰竭離世。女兒透露，曾多次勸説媽媽，但她在去世前仍未改正不良習慣。

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糖尿病｜49歲女子因糖尿病誘發心臟衰竭亡

據内地媒體《都市報道》，河南一名女子在12月1日因糖尿病誘發心臟衰竭離世，年僅49歲，其女兒史女士對此感到非常痛心。史女士透露，由於媽媽「熱愛自由」，所以即使罹患糖尿病對食物也完全不戒口，反而暴飲暴食。

她專愛吃高糖高甜、高碳水高油的食物，飲食結構極其不均衡，平時很少吃蔬菜，一頓飯很容易全都是碳水或者主食，又不運動，家人勸説也不聽。

史女士稱，媽媽在去世的前一年，仍沒有改正不健康的飲食和生活習慣，最終因糖尿病導致心臟衰竭離世，並勸諭民眾，「一定要敬畏健康和生命，均衡飲食」。

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同場加映：4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症，甚至敗血症休克：

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糖尿病｜糖尿病8大症狀

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糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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