  • 22°C
香港時間：2024126日 (五) 18:48

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

糖尿病｜49歲女子患糖尿病不戒口竟誘發心臟衰竭亡　女兒揭1原因無節制飲食

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

49歲女子患糖尿病不戒口，竟誘發心臟衰竭亡，女兒揭1原因無節制飲食。

【糖尿病症狀／糖尿病飲食／心臟衰竭】糖尿病與飲食習慣息息相關。河南一名49歲女子罹患糖尿病，惟因她對食物完全不戒口，結果誘發心臟衰竭離世。女兒透露，曾多次勸説媽媽，但她在去世前仍未改正不良習慣。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜50歲司機輕視糖尿病 血糖過低頭暈釀車禍 醫生教2大控病關鍵

糖尿病｜49歲女子因糖尿病誘發心臟衰竭亡

據内地媒體《都市報道》，河南一名女子在12月1日因糖尿病誘發心臟衰竭離世，年僅49歲，其女兒史女士對此感到非常痛心。史女士透露，由於媽媽「熱愛自由」，所以即使罹患糖尿病對食物也完全不戒口，反而暴飲暴食。

她專愛吃高糖高甜、高碳水高油的食物，飲食結構極其不均衡，平時很少吃蔬菜，一頓飯很容易全都是碳水或者主食，又不運動，家人勸説也不聽。

史女士稱，媽媽在去世的前一年，仍沒有改正不健康的飲食和生活習慣，最終因糖尿病導致心臟衰竭離世，並勸諭民眾，「一定要敬畏健康和生命，均衡飲食」。

點擊圖片放大
+4
+3

同場加映：4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症，甚至敗血症休克：

點擊圖片放大
+4
+3

糖尿病｜糖尿病8大症狀

點擊圖片放大
+8
+7

糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

點擊圖片放大
+9
+8

——

相關報道：

糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效

Healthy Life｜高糖食物恐增糖尿病風險？營養師拆解4大飲食重點　推薦1款懶人糖尿病餐單

世界糖尿病日｜全球10分1人患糖尿病近半患者不自知　醫生籲留心7徵兆：早期多無症狀

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能
13:51 2024/11/28
影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能
世界糖尿病日｜39歲港男無症狀下患糖尿病　4大關鍵成功逆轉控糖【附糖尿病5項症狀】
17:55 2024/11/14
世界糖尿病日｜39歲港男無症狀下患糖尿病　4大關鍵成功逆轉控糖【附糖尿病5項症狀】
糖尿病｜43歲男子患糖尿病戒2食物　血糖大降1個月逆轉病情免打胰島素
19:13 2024/10/17
糖尿病｜43歲男子患糖尿病戒2食物　血糖大降1個月逆轉病情免打胰島素

你可能感興趣

影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能
13:51 2024/11/28
影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能
世界糖尿病日｜39歲港男無症狀下患糖尿病　4大關鍵成功逆轉控糖【附糖尿病5項症狀】
17:55 2024/11/14
世界糖尿病日｜39歲港男無症狀下患糖尿病　4大關鍵成功逆轉控糖【附糖尿病5項症狀】
糖尿病｜43歲男子患糖尿病戒2食物　血糖大降1個月逆轉病情免打胰島素
19:13 2024/10/17
糖尿病｜43歲男子患糖尿病戒2食物　血糖大降1個月逆轉病情免打胰島素
健康問題 食用安全 養生 網絡熱話 糖尿病

最高瀏覽

中山美穗逝世丨中山美穗驚傳離世　警發現陳屍家中浴缸終年54歲
中山美穗逝世丨中山美穗驚傳離世　警發現陳屍家中浴缸終年54歲
中山美穗離世︱中山美穗倒斃住所浴室中當場死亡　終年54歲遺下一子
中山美穗離世︱中山美穗倒斃住所浴室中當場死亡　終年54歲遺下一子
中山美穗離世丨日本女星中山美穗離世　終年54歲　生前曾發文放負：來回地獄又折返
中山美穗離世丨日本女星中山美穗離世　終年54歲　生前曾發文放負：來回地獄又折返
安全隱憂｜小學生帶針筒人形玩具回校超危險　家長極憂心誤將空針注入人體恐致命
安全隱憂｜小學生帶針筒人形玩具回校超危險　家長極憂心誤將空針注入人體恐致命
急症室最長等候時間（12月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月06日 時間16:05）