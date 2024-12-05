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美食優惠｜不可錯過的KFC美食娛樂新體驗　內地肯德基17款美食自由拼4件只需29.9元

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

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內地肯德基推出周末自由拼17款美食，4件任選只需29.9元。（有關機構提供）

【中國肯德基優惠】全球超好吃、超會玩的肯德基，原來在內地？除了鼎鼎有名的瘋狂星期四帶人發瘋，現在肯德基在週末的活動力度更是大到驚人！

週末是每個人放鬆身心、品味美食的回血時刻，內地的肯德基順勢推出了「週末瘋狂拼」活動，優惠力度竟高達4折！不僅如此，肯德基還曾經在週末推出了抽汽車、抽馬爾地夫遊等如此下血本的抽獎活動，並且還免費推出了超爽的下飯短劇進行瘋狂的文化輸出，看得人直呼實在太瘋狂！

內地肯德基推出周末自由拼17款美食，4件任選只需29.9元。（有關機構提供）

17款肯德基王牌產品自由拼 4件只要29.9元

肯德基週末瘋狂拼套餐菜單內有「17款王牌產品」可任選，平均單件才7元多，就能「拼」出豪華過癮大餐！從老北京雞肉卷等人氣主食到吮指原味雞等經典炸雞小吃，再到7款甜品飲料，受歡迎的單品都能在菜單上找到。

內地有不少網友說：「肯德基週末瘋狂拼4件套餐不到30元，量大實惠還管飽，現在這個價格簡直是低到不敢想！」還有很多主婦表示，肯德基是他們週末遛娃好去處，點一個週末瘋狂拼8拼套餐，媽媽和寶寶愛吃的統統選上，只要54.9元！寶寶乖乖吃飯，媽媽不用做飯，每週都可以和姐妹在肯德基悠閒享受午餐下午茶時光。

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拼出好滋味 拼出驚喜豪華大獎

除了實惠的價格，肯德基週末瘋狂拼還時不時會推出抽豪華大獎活動。 

過往，週末瘋狂拼曾聯合「五菱汽車」，連續4個周日抽送出去200輛五菱MINIEV！2023年4月有抽送馬爾地夫豪華遊名額，2024年7月有抽送新疆專列豪華遊名額的旅遊大獎。很多鐵粉說：「每個週末都我都在關注肯德基的活動，不但週末瘋狂拼套餐特別實在，還有機會真的中大獎！中獎名單都會在肯德基APP裡公佈出來。」 

肯德基週末瘋狂拼仍在不定時上線驚喜活動，關注肯德基微信公眾號就可以第一時間獲取最新活動資訊。

過往內地KFC的抽獎活動。（有關機構提供）

肯德基的自製短劇好看到爆

在內地，短劇憑藉「爽點多，節奏快」已成為大眾喜愛的娛樂內容，因此肯德基週末瘋狂拼也推出了精心打磨的自製短劇，週末定時更新，讓大家感受邊吃炸雞邊看爽劇的雙倍樂趣！

目前肯德基已推出兩部高品質短劇，題材大膽、製作精良，看得內地觀眾驚呼：「肯德基簡直太勁爆！」第一部自製短劇《重生之吃貨皇后惹不起》被評大手筆、大爽點、大優惠！不僅能看到古代皇后穿越到現代談戀愛的精彩劇情，首周更有隨單+3元換購勁爆雞米花優惠福利！第二部自製短劇《閃婚男神之週末請和我戀愛》題材更是吸睛，霸道總裁和鄰家女孩甜蜜閃婚、攜手開炸雞店，有隨單+3元換購一個原味霜淇淋花筒的甜蜜開播福利！

之後，肯德基週末瘋狂拼將帶來更多的自製短劇及開播福利。關注肯德基官方帳號播出（平台：抖音、小紅書、微信視頻號、Bilibili），觀看肯德基的精彩短劇！ 

兩部KFC短劇展示額外福利的海報。（有關機構提供）

兩部KFC短劇展示額外福利的海報。（有關機構提供）

週末到內地體驗肯德基「週末瘋狂拼」

週末來內地休閒娛樂，吃肯德基週末瘋狂拼——享受17款王牌產品自由拼、平均單件7元多的超值優惠，還能體驗不定期掉落的抽獎福利和精彩短劇！關注肯德基官方小紅書和微信公眾號，第一時間獲取最新優惠和活動資訊。好價美味在手，瘋狂過週末！

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