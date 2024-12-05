癌症殺手丨一個月來2次月經13歲女生驚患末期癌症　心願曝光令人心酸

【絨毛膜癌/月經/便秘】經期紊亂注意！河南一名13歲女生因7、8天便會來一次月經，再加上便秘問題，被母親帶去看醫生，竟證實原來是絨毛膜癌末期。

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根據《民生頻道》報導，女生發病初期一開始是咳嗽，之後食慾不振，再來便是便秘問題，可以8、9天都不大便，之後女生更向母親透露，原來自己的月經周期並非28天來一次，而是每7、8天來一次。

女生被帶到醫院求醫後，證實患上絨毛膜癌合併無性細胞瘤，而且已經是末期，癌細胞已轉移到肝臟，有性命之憂。女生的主診醫生受訪表示此類癌症主要發生族群是青少年女性，而且沒有常規身體檢查的發現方法，提醒家長一定多留意觀察，孩子身體變化。而接受化療後的女方對著鏡頭受訪時則指當時有肚脹問題，覺得肚子裡有東西，感覺胃要爛了一樣，現在亦因為化療副作用令皮膚很癢。

女生母親陳太指不知道為何女兒會得這種病，更哭訴目前單單醫藥費已花了好幾十萬（人民幣），自己現時亦不知如何是好，但指絕不會放棄。

因為化療副作用而光頭的女生表示目前最大希望是想再留一頭長髮，並希望一直陪著我的爸爸媽媽，能跟他們一起平平淡淡的過生活就好。

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絨毛膜癌6大常見症狀

根據資料，絨毛膜癌(Choriocarcinoma)為一種高度惡性腫瘤，早期就可通過血道轉移至全身，破壞組織及器官，引起出血壞死。

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同場加映: 月經失調｜調理經期有辦法 醫師建議8大宜忌有助改善

經期往往透露健康狀況，林醫師強調中醫著重內外兼治、全人醫治，想要經期正常應從生活、飲食多方面著手，以下8大宜忌可有助大家改善月經混亂：

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