劉家昌逝世︱家屬發聲明證劉家昌死於癌症　兒子章立衡首回應：覺得很震驚

▲ 家屬發聲明證劉家昌死於癌症。

【劉家昌 / 甄珍 / 章立衡 / 劉子千】著名音樂人劉家昌在昨日（12月3日）驚傳病逝消息，他的家屬證實死訊表示劉家昌於前日（12月2日）因癌症離世。上資料一直指他在1940年出生，不過其實劉家昌屬羊，真實年齡為81歲，而非網傳的83歲。

劉家昌早在70年代已揚名樂壇，名曲包括：《往事只能回味》、《一簾幽夢》、《梅花》、《晚安曲》及與尤雅合唱的《在雨中》等。

劉家昌家屬聲明如下：

尊敬的各位親友、朋友以及關心劉家昌老師的所有人： 我們懷著無比沉痛的心情向大家宣布，我們摯愛的劉家昌老師於2024年12月2日因癌症安詳辭世。 老師的一生充滿了音樂與愛，他的才華與心血化作了無數的作品，陪伴並感動了無數的人。 在這個艱難的時刻，我們全家衷心感謝各界的關心與支持。 劉老師在最後的日子裡，身邊有最親近的家人陪伴，始終平靜且安詳。他的微笑與溫暖仍然深深留在我們的記憶之中。 我們理解大家對劉老師的掛念，然而基於對家屬隱私的尊重，後續的治喪過程將以低調簡樸的方式進行，感謝大家的體諒與理解，也懇請媒體朋友給予我們空間，讓我們能安靜哀悼與緬懷劉老師。

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劉家昌逝世︱章立衡首發聲

至於與父親劉家昌鬧翻的章立衡（舊名劉子千）在今日於個人社交平台首度發文，稱：「昨天下午我透過不同媒體報導，看到關於我父親去世的消息，我覺得很震驚也很疑惑，從所有報導裡的有關人士，不是所謂的『朋友』就是所謂的『家屬』，沒有一位是有名有姓的人，是真是假令我有很多問號。」

劉家昌曾有兩段婚姻，他與首任太太江青育有一子，劉家昌離婚後與影后甄珍在1978年結婚，生下兒子章立衡，一家三口過往常一起亮相。可是在2015年，甄珍向媒體表示，其實兩人早在1987年已離婚，這段婚姻只維持9年。

而劉家昌在去年怒控前妻甄珍與兒子章立衡奪產，對於兒子由原名劉子千改為章立衡卻未告知，更是在微博發文怒斥「不忠不孝、不知羞恥」。

▲ 章立衡

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