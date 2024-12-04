花生醬推薦2024︱花生醬含黃曲霉毒素可致癌　消委會推薦10款4星或以上安全名單

▲ 花生醬含黃曲霉毒素可致癌 消委會推薦10款4星或以上安全名單

【花生醬／花生醬推薦／消委會／黃曲霉毒素／安全成分】花生醬配方包是不少人的早餐之選，但小心當中成分若含黃曲霉毒素，長期食用恐會中毒甚至致癌死亡。消委會評測市面上20款花生醬，發現當中6成樣本檢出可損害肝臟功能的黃曲霉毒素；另有10款整體表現較佳，總評分達4星或以上。

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消委會檢測市面上20款花生醬成分及營養，包括10款粗粒和10款幼滑花生醬。樣本售價介乎$11.9至$75，換算每100克的售價由$3.9至$21.3不等，相差接近4倍半。

在花生醬成分測試項目中，消委會檢視樣本的黃曲霉毒素（B1、B2、G1 及 G2）、重金屬鎘、塑化劑、防腐劑和沙門氏菌含量。結果發現，有12款樣本含可損害肝臟功能、導致肝癌的黃曲霉毒素，檢出的總和介乎每公斤0.23微克至4.94微克。

雖然含量全部符合香港法規要求，但消委會警告，黃曲霉毒素本身不易在一般烹調過程中被分解，當中黃曲霉毒素B1被列為令人類患癌的物質（第1組）；長期攝入黃曲霉毒素，可引致動物及人類產生急性及慢性中毒，並可導致急性肝臟受損、肝硬化、癌症甚至死亡。

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9成半樣本屬高脂水平 僅3款樣本屬「低糖」

此外，消委會亦測試20款樣本中的總脂肪、飽和脂肪酸、反式脂肪酸及不飽和脂肪酸、糖與鈉含量，並檢視產品包裝上的營養標籤資料與測試結果是否相符。結果發現，有9成半花生醬樣本都屬高脂水平，其中單元不飽和脂肪酸含量最高和最低的樣本相差約6倍；多元不飽和脂肪酸含量最高和最低的樣本則相差約7倍。消委會提醒消費者注意，雖然不飽和脂肪酸對身體有益，例如有助減少血液中的壞膽固醇，亦可降低總膽固醇水平；但其仍屬於脂肪，長期過量食用同樣可導致肥胖，增加患心血管疾病風險。

而在糖含量方面，糖分雖然能為人體供應熱量，但攝入過多除了增加蛀牙風險，亦與脂肪一樣會令人有機會超重、肥胖，甚至患上糖尿病。以每100克計算，20款樣本中只有3款屬「低糖」食物，其糖含量介乎4.0克至4.6克，與糖含量最高的樣本相差約5至6倍。

10款總評4星或以上推薦名單

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同場加映：19款不含黄曲霉毒素安全豉油

「水中銀」於2018年5月至19年2月，從本港超市購入47款常見醬油、豉油及鮮露作檢測，包括本地及國際品牌如李錦記、淘大、萬字醬油、金蘭、美極等，當中包括29款生抽醬油、4款老抽、5款鮮露、1款甜豉油、2款減鹽豉油、2款蒸魚豉油及4款其他調味醬。

在急性毒物測試中，19個樣本評為綠魚（表現理想）。「水中銀」指出，生產醬油用的大豆常受黄曲霉菌影響，而黄曲霉毒素屬於急性毒物的一種，經常攝入大量黄曲霉毒素，恐會傷肝並導致急性中毒，同時會增加患心血管疾病、骨骼異常發育等風險。

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